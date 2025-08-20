La Roja, que ya no tiene posibilidad alguna de clasificar al próximo Mundial, volverá a las canchas en septiembre para cerrar el triste proceso de las Eliminatorias. Las poderosas selecciones de Brasil (jueves 4) y Uruguay (martes 9) serán los rivales.

Nicolás Córdova estará a cargo de los partidos de despedida de otro lamentable capítulo clasificatorio. Dentro de poco debería conocerse la lista de jugadores considerados para estos encuentros, donde deberá resolver grandes dudas. ¿Considerará a alguno de la Generación Dorada?

Lo que sí se sabe es que ya inició el proceso de venta de entradas para el partido entre Chile y Uruguay para el 9 de septiembre. Los precios sorprendieron a los hinchas, porque son bastante elevados para la situación en que se encuentra la selección nacional.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, defendió los valores. “No podemos contentar a todo el mundo. Hay un alto costo de organización y de todos los trabajos previos a los partidos. Esperamos tener una mejor versión con Nicolás Córdova a la cabeza”, manifestó a Radio ADN.

Milad defiende los precios para ver a la Roja

Los precios para ver a Chile van desde los 16.500 (galerías) hasta 82.500 (Marquesina). Por ahora, solo la localidad de Galería Norte se encuentra agotada. El resto de las entradas siguen disponibles.

Sobre el cierre de Eliminatorias, Pablo Milad agregó que “la idea es proyectar a los jugadores para el Mundial 2030 y empezar a trabajar con mucha tranquilidad. Lo más importante va a ser el nivel internacional que puedan alcanzar y la proyección europea que logren tener”.

“(La búsqueda del entrenador) se está viendo con calma. Felipe Correa (gerente de selecciones) ya está revisando diferentes técnicos, pero hay que esperar. Las decisiones se tienen que tomar con los pies sobre la tierra y evaluando el perfil de técnico que se necesita”, cerró.