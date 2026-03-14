Universidad de Chile sumó 3 puntos de oro en la visita ante Coquimbo Unido y respira luego de una semana difícil. Johnny Herrera demostró su alegría y eligió a las tres figuras azules de la jornada.

El Romántico Viajero vivió de todo en los últimos 7 días, siendo lo más importante la salida de Francisco Meneghini de la banca luego de una serie de malos resultados. Jhon Valladares tuvo que ponerse el overol y asumir el interinato en el CDA.

Los tres mejores de U. de Chile

Universidad de Chile sin brillar, pero de manera sólida, logró quedarse con una importante victoria frente a Coquimbo Unido. En un duelo sin un dominio claro, fue Maximiliano Guerrero a los 76 minutos quien rompió la paridad y puso el 1-0 definitivo.

Con el triunfo, el Bulla subió hasta el 6° lugar de la Liga de Primera con 10 puntos, a solo 2 unidades del líder Colo Colo. De esta manera, vuelven a meterse en carrera por la lucha por el título a la espera que llegue un nuevo entrenador al equipo.

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Uno de los que disfrutó de la victoria y que la celebró como un hincha más, fue Johnny Herrera. El histórico jugador de Universidad de Chile no quedó ajeno al primer triunfo luego de la salida de Francisco Meneghini, por lo que decidió elegir a los tres mejores del León en su historia de Instagram.

“Mención para (Gabriel) Castellón, (Eduardo) Vargas y (Maximiliano) Guerrero… todos. (Jhon) Valladares también”, escribió el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con el Romántico Viajero. Ante Coquimbo fue el segundo triunfo de la U en el año. El anterior había sido ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

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Imagen: Instagram

El próximo desafío de Universidad de Chile será ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el día viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Por ahora, Jhon Valladares seguiría al mando para ese encuentro.

En resumen:

Maximiliano Guerrero anotó al minuto 76 el gol del triunfo 1-0 ante Coquimbo Unido.

anotó al minuto 76 el gol del triunfo ante Coquimbo Unido. Universidad de Chile alcanzó el 6° lugar con 10 puntos, a dos del líder Colo Colo .

con 10 puntos, a dos del líder . Johnny Herrera destacó a Gabriel Castellón, Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero como las figuras del encuentro.

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