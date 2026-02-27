Durante su mandato como presidente de la ANFP, el curicano Pablo Milad manifestó públicamente y en múltiples ocasiones que quería dejar “un legado” para el fútbol de Chile. La realidad es que sus acciones están muy lejos de aquello.

Ni hablar del “peso” que tiene a nivel Conmebol. Prueba de ello es que nuestro país dejó de ser sede de los principales torneos continentales. En su período, el ex Intendente del Maule sólo recibió la Copa Libertadores Sub 20 2023 y la Copa América de Fútbol Playa 2025. Bien lejos de los grandes eventos.

Y si ya Chile recibió un mazazo tras confirmarse que, pese al deseo desde Colo Colo por organizar la Libertadores Femenina, tal certamen se disputará en Ecuador, Milad y la ANFP buscaban albergar uno de los Sudamericanos Sub 17, masculino o femenino. Pues bien, se les dio otra bofetada en la cara.

El “legado” de Milad al fútbol de Chile

Fue a finales de enero que desde Quilín levantaron la candidatura para recibir los torneos clasificatorios para las Copas del Mundo de la categoría en Qatar (masculino) y Marruecos (femenino), donde esperaban pronta respuesta desde Luque.

La comunicación desde Conmebol fue categórica. Los dos Sudamericanos Sub 17 de este año se disputarán en Paraguay, donde está la sede del organismo. Una prueba más del “peso” que tiene Pablo Milad y la Federación de Chile en ese ámbito.

De hecho, según la lista que entregó el ente rector del balompié subcontinental, el único torneo que albergará nuestro país será la Copa Libertadores de Fútbol Playa 2025 (sí, no es un error), la cual se desarrollará entre el 3 y 10 de mayo, seguramente en Iquique.

¿Dónde se jugarán los torneos a los que postulaba la ANFP?