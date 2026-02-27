La Conmebol le dio una pésima noticia a Colo Colo y a la ANFP en las últimas horas. Pese a todos los esfuerzos que hizo el Cacique para organizar la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumental, el ente rector del fútbol sudamericano decidió otro planes.

Resulta que el certamen ahora se desarrollará en Ecuador, país que volverá a ser sede para la décima octava edición de este torneo organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Este certamen se jugará entre el entre el 15 y 31 de octubre de 2026, contando con la presencia de 16 elencos de las 10 federaciones afiliadas a la Conmebol. ¿Los representantes de Chile? Pues las albas y la U.

Colo Colo se queda sin la Copa Libertadores Femenina

A pesar de que hace unas semanas se informó que el Popular lideraba la postulación para traer el torneo a nuestro país, finalmente la Conmebol optó por darle por tercera vez a Ecuador la opción de organizarla tras hacerlo en el 2010 y 2024.

Colo Colo hizo todos los esfuerzos para recibir la Copa Libertadores Femenina en este 2026. | Foto: Photosport.

Así las cosas, el Cacique Femenino tendrá que buscar su segunda corona a nivel continental lejos de nuestro país, tal y como lo hizo en el 2012 cuando levantó el trofeo en Brasil.

Cabe destacar que para esta edición el resto de los equipos ya clasificados son Belgrano (Argentina), Corinthians (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Palmeiras (Brasil), Libertad (Paraguay), Olimpia (Paraguay), Universitario (Perú) y Nacional (Uruguay).

