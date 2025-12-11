También hay poda en Colo Colo femenino: confirman seis salidas en el plantel

Colo Colo toma determinaciones para la temporada 2026. Y mientras en el masculino se votó por la continuidad de Fernando Ortiz y la salida de cuatro referentes, en el femenino también hubo movimiento.

Después de lograr el tetracampeonato y de que se abriera el apetito internacional con su participación en Copa Libertadores, Tatiele Silviera decidió que seis jugadoras no continúen en el Cacique.

Este miércoles, las redes oficiales de las albas confirmaron las despedidas de Fernanda Hidalgo, Nicole Gutiérrez, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban, Fernanda Ramírez y Diana Díaz.

Tanto Hidalgo como Gutiérrez eran suplentes en el equipo, mientras que Yantén y Kadzban llegaron este año como refuerzos y no pudieron convencer a la DT brasileña. Ramírez y Díaz estaban a préstamo.

Colo Colo femenino se arma para la temporada 2026

Con esto, las albas comienzan a definir el plantel para la temporada 2026. El próximo año, buscarán el pentacampeonato nacional y volverán a competir en la Copa Libertadores femenina.

Cabe recordar que Tatiele Silveira, la entrenadora que comandó esta histórica temporada, tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el Cacique. Ahora, la entrenadora mirará posibles refuerzos.

