El Australian Open es uno de los eventos más destacados del tenis profesional a nivel mundial y forma parte del selecto grupo de torneos que conforman el Grand Slam, junto a Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Cada año, Australia, se convierte en el punto de reunión de las principales figuras del deporte blanco, quienes compiten en modalidades de singles, dobles y dobles mixtos sobre superficie dura.

¿Cuándo es el Australian Open?

En 2026, el Australian Open se disputará entre el 12 de enero y el 1 de febrero, nuevamente en Melbourne Park, dando inicio a la temporada de Grand Slam de ese año.

A lo largo de estas tres semanas, los jugadores y jugadoras más destacados del circuito intentarán alcanzar el título en uno de los torneos más exigentes y esperados del calendario, que combina una competencia de máximo nivel con una atmósfera vibrante para el público presente y para quienes siguen el evento desde todo el mundo.

Cronograma del Opening Week Showdowns

Los partidos de exhibición se llevarán a cabo previo al sorteo del cuadro principal y ya hay fecha para ver todos estos encuentros se disputarán en el Rod Laver Arena.

Martes 13 de enero: Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti

Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti Miércoles 14 de enero: Point Slam (Carlos Alcaraz y Nick Kyrgios)

Point Slam (Carlos Alcaraz y Nick Kyrgios) Jueves 15 de enero: Carlos Alcaraz vs. Alex de Miñaur

Carlos Alcaraz vs. Alex de Miñaur Viernes 16 de enero: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime

En las próximas semanas se confirmarán más participantes, incluyendo varias jugadoras del circuito femenino.