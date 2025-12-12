Es tendencia:
Tenis

¿Cuándo es el Australian Open 2026? Estos serán los primeros partidos de la competencia

Ya se dieron a conocer los primeros partidos de la "Opening Week Showdowns".

Por Franccesca Arnechino

Garin estará presente en el Australian Open 2026.
El Australian Open es uno de los eventos más destacados del tenis profesional a nivel mundial y forma parte del selecto grupo de torneos que conforman el Grand Slam, junto a Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Cada año, Australia, se convierte en el punto de reunión de las principales figuras del deporte blanco, quienes compiten en modalidades de singles, dobles y dobles mixtos sobre superficie dura.

¿Cuándo es el Australian Open?

En 2026, el Australian Open se disputará entre el 12 de enero y el 1 de febrero, nuevamente en Melbourne Park, dando inicio a la temporada de Grand Slam de ese año.

A lo largo de estas tres semanas, los jugadores y jugadoras más destacados del circuito intentarán alcanzar el título en uno de los torneos más exigentes y esperados del calendario, que combina una competencia de máximo nivel con una atmósfera vibrante para el público presente y para quienes siguen el evento desde todo el mundo.

Cronograma del Opening Week Showdowns

Los partidos de exhibición se llevarán a cabo previo al sorteo del cuadro principal y ya hay fecha para ver todos estos encuentros se disputarán en el Rod Laver Arena.

  • Martes 13 de enero: Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti
  • Miércoles 14 de enero: Point Slam (Carlos Alcaraz y Nick Kyrgios)
  • Jueves 15 de enero: Carlos Alcaraz vs. Alex de Miñaur
  • Viernes 16 de enero: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime
En las próximas semanas se confirmarán más participantes, incluyendo varias jugadoras del circuito femenino.

