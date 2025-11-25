Diego Jarry Fillol, el hermano menor de Nicolás Jarry, ganó sus primeros puntos para ingresar al ránking ATP. El tenista logró acceder al cuadro principal del Challenger 100 de Temuco tras superar la qualy del torneo que se desarrolla sobre el cemento del estadio Germán Becker.

El tenista de 22 años mide 1.98 metros y este martes debuta en un torneo Challenger contra el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (217° ATP), por la ronda de 32 del torneo temuquense.

En conversación con el periodista Thomas Nef en VTC Tenis, Diego Jarry explicó qué le faltaba para dar el paso final que le permitiera ingresar al ránking ATP.

“Creérmelo. Es un tema que quizás soy muy duro conmigo mismo, pero yo creo que es creérmela que puedo“, dijo el hermano de Nico Jarry.

Diego Jarry: otra mentalidad, no es el Everest

Diego agrega que “si logro cambiar eso uno entra a la cancha con otra mentalidad. Te podría decir que mejorar el revés y la derecha, pero al final todos tienen que hacer eso“.

Oficialmente el nuevo tenista profesional chileno sentencia que “es tener el pensamiento en mi cabeza de que es un paso más, no es un Monte Everest, sino un escalón más hacia el futuro“.

Cabe recordar que Diego Jarry llegó a la qualy del Challenger de Temuco gracias a una invitación, y no defraudó al superar primero al brasileño Bruno Oliveira y después al también chileno Nicolás Villalón.

El próximo lunes 1 de diciembre, Diego Jarry aparecerá por primera vez en el ránking ATP, al menos con los 5 puntos que le entregó la qualy de Temuco.

