Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Diego Jarry, hermano de Nico y nuevo chileno en el ránking ATP: “Quizás soy muy duro conmigo, me falta…”

El hermano menor de Nicolás Jarry, ambos nietos de Jaime Fillol, revela qué le falta por mejorar en medio de días ajetreados en los que logró ganar sus primeros puntos ATP.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Jarry chico revela qué le falta tras entrar al ránking ATP.
© Luis Sevilla Fajardo/La TerceraJarry chico revela qué le falta tras entrar al ránking ATP.

Diego Jarry Fillol, el hermano menor de Nicolás Jarry, ganó sus primeros puntos para ingresar al ránking ATP. El tenista logró acceder al cuadro principal del Challenger 100 de Temuco tras superar la qualy del torneo que se desarrolla sobre el cemento del estadio Germán Becker.

El tenista de 22 años mide 1.98 metros y este martes debuta en un torneo Challenger contra el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (217° ATP), por la ronda de 32 del torneo temuquense.

En conversación con el periodista Thomas Nef en VTC Tenis, Diego Jarry explicó qué le faltaba para dar el paso final que le permitiera ingresar al ránking ATP.

Creérmelo. Es un tema que quizás soy muy duro conmigo mismo, pero yo creo que es creérmela que puedo“, dijo el hermano de Nico Jarry.

Hermano de Nicolás Jarry da el golpe: logra la mejor actuación de su vida en el Challenger de Temuco

ver también

Hermano de Nicolás Jarry da el golpe: logra la mejor actuación de su vida en el Challenger de Temuco

Diego Jarry: otra mentalidad, no es el Everest

Diego agrega que “si logro cambiar eso uno entra a la cancha con otra mentalidad. Te podría decir que mejorar el revés y la derecha, pero al final todos tienen que hacer eso“.

Otro nieto de Jaime Fillol entra al ATP: Diego Jarry.

Otro nieto de Jaime Fillol entra al ATP: Diego Jarry.

Publicidad

Oficialmente el nuevo tenista profesional chileno sentencia que “es tener el pensamiento en mi cabeza de que es un paso más, no es un Monte Everest, sino un escalón más hacia el futuro“.

Cabe recordar que Diego Jarry llegó a la qualy del Challenger de Temuco gracias a una invitación, y no defraudó al superar primero al brasileño Bruno Oliveira y después al también chileno Nicolás Villalón.

Hermano de Nicolás Jarry e hijo de Horacio de la Peña suman triunfazos en el Challenger de Temuco

ver también

Hermano de Nicolás Jarry e hijo de Horacio de la Peña suman triunfazos en el Challenger de Temuco

El próximo lunes 1 de diciembre, Diego Jarry aparecerá por primera vez en el ránking ATP, al menos con los 5 puntos que le entregó la qualy de Temuco.

Publicidad
Lee también
Cristian Garin campeón en Uruguay y nuevo N°1 de Chile
Redsport

Cristian Garin campeón en Uruguay y nuevo N°1 de Chile

El problema que Federer intentó resolver por 25 años
Tenis

El problema que Federer intentó resolver por 25 años

El nuevo circuito que está revolucionando el tenis en Chile
Tenis

El nuevo circuito que está revolucionando el tenis en Chile

La Roja de talla baja sufre derrota contra Bolivia: partido terminó con polémica
Selección Chilena

La Roja de talla baja sufre derrota contra Bolivia: partido terminó con polémica

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo