Luego de lo ocurrido el fin de semana recién pasado, la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana se encendió y con todo. Clave para esto fue el triunfo de Colo Colo, con el que desplazó a Cobresal, rival con el que se enfrenta este viernes en un partido que será reprogramado.

Si bien el encuentro estaba agendado para las 20:00 horas, problemas han obligado a reuniones de emergencia en el norte del país. De hecho, este martes se llevó a cabo una en la que finalmente se tomó la decidió que cambiar la programación original.

La situación tiene más que atentos a los hinchas y también a los Mineros, quienes no se conformarán sólo con público de local. Y es que la idea es que con esto también se pueda recibir a fanáticos del Cacique en El Salvador.

La “final” entre Colo Colo y Cobresal tiene nuevo horario

Colo Colo y Cobresal se verán las caras en un partido vital para saber quién de los dos irá a la Copa Sudamericana. El que gane pondrá un pie y medio en el torneo y dejará al otro a la espera de lo que ocurra en la última fecha con Audax Italiano.

Colo Colo y Cobresal jugarán más temprano la final por un lugar en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Sin embargo, la programación original dejaba el encuentro muy cerca del inicio de la Teletón, lo que complicaba el plan de seguridad. Ante esto, durante horas de este martes hubo reuniones y se determinó reprogramar el compromiso.

Fue el periodista Álvaro Choupay quien en Los Tenores de Radio ADN dio a conocer la noticia. “Según lo que nos comentan desde el cuadro minero, se aceptará el cambio de horario“.

Es así como ahora el cruce entre Colo Colo y Cobresal en El Salvador se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre desde las 18:00 horas. Esto, a la espera de la oficialización de parte de la ANFP tras las observaciones que realizó Carabineros al plan de seguridad.

Esto le da una mano al elenco nortino no sólo de poder recibir público local, sino que también apostar por hinchas visitantes. Aunque todo dependerá de la evaluación final que hagan las autoridades.

Colo Colo y Cobresal ahora sólo se enfocan en entrenar para lo que será un partido que promete. La “final” por un lugar en Copa Sudamericana entre el Cacique y los Mineros se vivirá con todo y el norte buscan que la fiesta sea total en la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Luego del duelo con Cobresal, Colo Colo pondrá la mira en lo que será el último partido de la temporada. El fin de semana del 7 de diciembre el Cacique enfrentará a Audax Italiano en el Estadio Monumental con programación por confirmar.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

