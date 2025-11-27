El Fantasma de la B está instalado en el estadio Santa Laura. Unión Española atraviesa una profunda crisis que lo tiene a un paso de descender por segunda vez en su rica historia.

El cuadro hispano viene de perder ante Deportes Limache un partido clave y a dos fechas para el final de la Liga de Primera está en la penúltima ubicación de la tabla, yéndose a la Liga de Ascenso junto a Deportes Iquique.

La situación de Unión es dramática, porque aparte de necesitar vencer a O’Higgins y al campeón Coquimbo Unido en las últimas dos fechas, requiere que Limache o Everton dejen escapar varios puntos. Misión casi imposible.

Sabino Aguad habla del futuro de Unión Española

Muchos rumores han tocado al cuadro de Independencia en los últimos días. Uno de ellos apunta a que el dueño de la institución, Jorge Segovia, piensa vender el club, situación que fue analizada por el gerente general de Unión Española, Sabino Aguad.

El dirigente de Unión fue claro en decir que el club no está a la venta y que el empresario español seguirá firma en la institución, pase lo que pase.

“Jorge Segovia durante este año le entregó todo su negocio a sus hijos, con la sola excepción de Unión Española. Por lo tanto, él este año ha estado 100% involucrado en Unión Española. Y lo que hemos hablado todo este tiempo es que va a seguir involucrado él personalmente”, dijo el directivo a radio Agricultura.

“Unión Española no se vende por ningún motivo. Ni el club ni el estadio, aunque bajemos a la B, pero esa palabra no se dice todavía, porque seguimos esperanzados que nos vamos a salvar”, agregó Aguad.

Unión va por un milagro, que se llama quedarse en Primera.

