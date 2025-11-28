Deportes Iquique prepara otra batalla para evitar el descenso, cuando este domingo visiten a Everton, a las 18:00 horas en Sausalito. Y vaya que su gente los apoya, ya que hasta los estudiantes se pusieron la celeste en el norte.

Es que estudiantes de la educación pública de Iquique y Alto Hospicio, fruto de un convenio entre el Club Deportes Iquique y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique, lanzaron “Me gusta mi escuela”.

Esta iniciativa premia la asistencia a clases, como parte de la campaña del Ministerio de Educación. Ahí, se renovó una alianza estratégica que beneficia a más de 19 mil estudiantes de los 31 establecimientos que conforman la red educativa en Tarapacá.

Así se impregna de apoyo escolar Deportes Iquique

En el Estadio Tierra de Campeones se firmó el convenio que busca promover la actividad física, mejorar la asistencia escolar y fortalecer el vínculo entre estudiantes y su entorno. Ahí, figuras como Edson Puch y Álvaro Ramos se llenaron del apoyo de estudiantes.

La iniciativa contempla actividades formativas junto al plantel de honor del club, visitas guiadas al estadio y experiencias motivacionales. Más de 200 niños, niñas y jóvenes ya han sido beneficiados con estas experiencias gracias a la mejora sostenida de su asistencia.

Javier Di Gregorio, gerente técnico del club, valoró el impacto de la iniciativa diciendo que “los estudiantes son una luz de esperanza. Que vengan con esta energía y este sueño de conocer el estadio de su región es muy significativo para nosotros”.

Por su parte, Najle Majluf, director ejecutivo de SLEP Iquique, aseguró que “iniciativas como esta fortalecen la asistencia escolar, promueven hábitos saludables y generan un sentido de pertenencia que impacta positivamente en todo el proceso formativo”.

Con esas postales, se destaca la experiencia “A clases con los dragones celestes”, que refleja el compromiso de los establecimientos del SLEP Iquique con el deporte, la actividad física y la formación integral de sus estudiantes.