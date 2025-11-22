Dos equipos quedaron al borde del descenso después del infartante inicio de la fecha 28 de la Liga de Primera. Este viernes 21, se jugaron duelos en simultáneo de los equipos complicados en la parte baja, y todo terminó con Deportes Iquique y Unión Española en el borde del abismo.

Los iquiqueños le remontaron a Cobresal y sacaron un triunfo por 2-1 en el Tierra de Campeones, mientras que hispanos y los hispanos cayeron contra Deportes Limache en el Municipal Lucio Fariña. Ahora, ambos tienen 21 puntos en el fondo de la tabla de posiciones.

El tema es que el Tomate Mecánico ya tiene 25 unidades. Aún quedan dos fechas, pero los limachinos tienen la ventaja para salvarse. De hecho, con otro triunfo, Limache condenaría tanto a Iquique como Unión Española al descenso en la próxima fecha.

Un poco de más tranquilidad tiene Everton, pese a perder contra Audax Italiano este viernes 21. Los evertonianos tienen 26 puntos, pero si vencen a Deportes Iquique en la fecha siguiente se salvan.

Así se ve la tabla de posiciones, con Iquique y Unión Española en el fondo.

Atención, Iquique y Unión Española: los partidos que definen el descenso en la Liga de Primera

Fecha 29

Unión La Calera vs Deportes Limache. Domingo 30 de noviembre (18:00 horas).

Everton vs Deportes Iquique. Domingo 30 de noviembre (18:00 horas).

Unión Española vs O’Higgins. Domingo 30 de noviembre (18:00 horas).

Fecha 30

Deportes Iquique vs U. de Chile. Sin programación.

Coquimbo Unido vs Unión Española. Sin programación.

Deportes Limache vs Deportes La Serena. Sin programación.