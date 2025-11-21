Comienza la antepenúltima y 28° fecha de la Liga de Primera con tres duelos en simultáneo, con la posibilidad que se defina al menos un descenso a Primera B este mismo viernes. Deportes Iquique recibe a Cobresal, Audax Italiano hace lo propio contra Everton y Deportes Limache es anfitrión contra Unión Española…

Es decir, los cuatro último equipos de la tabla ven acción en paralelo, considerando que del Unión Española y Limache es un duelo directo por la permanencia. De caer Iquique y ganar Limache, Los Dragones Celestes sentenciarán el descenso.

Iquique necesita ganar o puede descender este mismo viernes.

Pero no es lo único: Cobresal y Audax cierran los cupos a Copa Sudamericana y, con Colo Colo en el octavo lugar, los albos están atentos a un tropiezo que les permita meterse en puestos de clasificación internacional.

Minuto a minuto: Iquique vs. Cobresal y Audax vs. Everton