Liga de Primera

Minuto a minuto: Iquique y Everton se quieren salvar del descenso y ayudar a Colo Colo

Viernes de miedo por la fecha 28 de la Liga de Primera: jornada triple con posibilidad de descenso. Sigue el desarrollo y resultados de Iquique-Cobresal y Audax-Everton.

Por Diego Jeria

Primera final por mantener la categoría y Colo Colo mira de reojo por la Copa Sudamericana.
Comienza la antepenúltima y 28° fecha de la Liga de Primera con tres duelos en simultáneo, con la posibilidad que se defina al menos un descenso a Primera B este mismo viernes. Deportes Iquique recibe a Cobresal, Audax Italiano hace lo propio contra Everton y Deportes Limache es anfitrión contra Unión Española…

Limache vs Unión Española: Transmisión MINUTO a MINUTO de la “finalísima” del descenso en la Liga de Primera 2025

Es decir, los cuatro último equipos de la tabla ven acción en paralelo, considerando que del Unión Española y Limache es un duelo directo por la permanencia. De caer Iquique y ganar Limache, Los Dragones Celestes sentenciarán el descenso.

Iquique necesita ganar o puede descender este mismo viernes.

Pero no es lo único: Cobresal y Audax cierran los cupos a Copa Sudamericana y, con Colo Colo en el octavo lugar, los albos están atentos a un tropiezo que les permita meterse en puestos de clasificación internacional.

Liga de Primera: los resultados que mandan a Deportes Iquique a la B este mismo viernes

Minuto a minuto: Iquique vs. Cobresal y Audax vs. Everton

Los datos de los partidos

Deportes Iquique recibe a Cobresal este viernes 21 de noviembre, desde las 20:00 horas en el estadio Tierra de Campeones. Arbitra Héctor Jona.

Audax Italiano enfrenta a Everton en el estadio Bicentenario de La Florida, en paralelo a  la misma hora, con el referato de Cristian Galaz.

Ojo: ¡así está la tabla!

La tabla con la lucha por mantener la categoría y los cupos a Copa Sudamericana en la previa de la fecha 28.

Comenzamos la previa

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa de los duelos entre Deportes Iquique ante Cobresal y Audax Italiano contra Everton. En paralelo juegan Limache contra Unión Española y los Dragones Celestes pueden descender esta misma noche. Acompáñanos en la previa y el desarrollo de los partidos.

