Deportes Iquique y Cobresal serán los encargados de abrir los fuegos de la fecha 28 del Campeonato Nacional, en una jornada marcada por la presión del descenso. Los Dragones Celestes llegan como colistas con 18 puntos y, en caso de perder mientras Limache vence a Unión Española, quedarán descendidos de forma inmediata.

Por su parte, el cuadro minero no solo luchará por mantenerse, también peleará por un cupo internacional, porque llega en el sexto lugar con 44 puntos y, si logra un triunfo, se acercará aún más a los puestos de clasificación para la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Deportes Iquique vs. Cobresal y dónde ver EN VIVO?

Deportes Iquique vs. Cobresal juegan este viernes 21 de noviembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Tierra de Campeones, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Dragones Celestes y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

