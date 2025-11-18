Ha pasado más de un mes desde que se conocen los finalistas de la Copa Chile y finalmente hay novedades, porque se confirmó la fecha y donde se coronará al campeón del torneo nacional entre Deportes Limache y Huachipato.

Al parecer, la programación no fue del gusto de la hinchada, por tratarse de un estadio neutral, día de semana y horario laboral, se espera que sea una jornada con alta participación de público por parte de ambos equipos que lo darán todo por quedarse con el galardón.

¿Cuándo es la final de Copa Chile entre Deportes Limache y Huachipato?

De acuerdo con información entregada por ADN Deportes, la final entre Deportes Limache y Huachipato se jugará el día miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua .

Recordemos que uno de los dos clubes, podría quedarse por primera vez con el título de la Copa Chile, triunfo que también resulta clave porque el ganador obtendrá el cupo “Chile 4”, que permite jugar la fase previa de la Copa Libertadores.

Pero ojo, porque no hay que olvidar un detalle importante, ya que, si el cuadro tomatero sale campeón, pero no logra mantenerse en la categoría, no podrá obtener dicho cupo.