Santiago Wanderers y Cobreloa se verán las caras este miércoles en un esperado duelo de ida por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Aunque el pronóstico es bueno para los loínos, como principales candidatos para avanzar a semifinales, deberán superar de buena manera al conjunto porteño.

Por su parte, los mineros llega bien posicionado tras terminar en tercer lugar del campeonato con cinco triunfos en sus últimos seis duelos. Mientras que los caturros que traen una mala racha acuestas, con nueve duelos sin conocer la victoria y tres derrotas consecutivas.

¿Dónde ver EN VIVO Wanderers vs. Cobreloa? Transmisión confirmada

Santiago Wanderers vs. Cobreloa, juegan este miércoles 19 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Elías Figueroa, por los cuartos de final de la liguilla.

El partido entre Porteños y Loínos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Primera B

Así quedaron los clubes previo a la liguilla de ascenso:

