Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Santiago Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver EN VIVO la liguilla de ascenso

Porteños y Loínos se enfrentan en un duelo clave por la Primera B.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Cobreloa vs Santiago Wanderers, Liga de Ascenso Caixun 2025.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCobreloa vs Santiago Wanderers, Liga de Ascenso Caixun 2025.

Santiago Wanderers y Cobreloa se verán las caras este miércoles en un esperado duelo de ida por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Aunque el pronóstico es bueno para los loínos, como principales candidatos para avanzar a semifinales, deberán superar de buena manera al conjunto porteño.

Por su parte, los mineros llega bien posicionado tras terminar en tercer lugar del campeonato con cinco triunfos en sus últimos seis duelos. Mientras que los caturros que traen una mala racha acuestas, con nueve duelos sin conocer la victoria y tres derrotas consecutivas.

Santiago Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver EN VIVO la liguilla de ascenso

ver también

Santiago Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver EN VIVO la liguilla de ascenso

¿Dónde ver EN VIVO Wanderers vs. Cobreloa? Transmisión confirmada

Santiago Wanderers vs. Cobreloa, juegan este miércoles 19 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Elías Figueroa, por los cuartos de final de la liguilla.

El partido entre Porteños y Loínos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Confirman programación de Copa Chile para la final entre Deportes Limache y Huachipato

ver también

Confirman programación de Copa Chile para la final entre Deportes Limache y Huachipato

Tabla de posiciones Primera B

Así quedaron los clubes previo a la liguilla de ascenso:

Publicidad
Lee también
Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver la liguilla de ascenso
Chile

Wanderers vs. Cobreloa: Horario y dónde ver la liguilla de ascenso

Se formó en Wanderers, es figura en Cobreloa y anticipa la Liguilla: "Más que revancha..."
Chile

Se formó en Wanderers, es figura en Cobreloa y anticipa la Liguilla: "Más que revancha..."

Programan toda la Liguilla: hay fecha para Wanderers vs Cobreloa
Chile

Programan toda la Liguilla: hay fecha para Wanderers vs Cobreloa

Destapan la inesperada decisión de Esteban Pavez sobre su futuro
Colo Colo

Destapan la inesperada decisión de Esteban Pavez sobre su futuro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo