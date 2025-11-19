Es tendencia:
Primera B

Santiago Wanderers vs Cobreloa: minuto a minuto EN VIVO y goles de liguilla del ascenso en Primera B

Dos grandes de la categoría chocan en cuartos de final, con la idea firme de seguir avanzando y retornar a la Liga de Primera.

Por Nelson Martinez

Wanderers y Cobreloa se miden por tercera vez en el año.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTWanderers y Cobreloa se miden por tercera vez en el año.

Partidazo de grandes del fútbol chileno en la Primera B. La liguilla del ascenso sigue su acción y para cerrar los cuartos de final ida se miden en el duelo de la fecha Santiago Wanderers y Cobreloa.

Los caturros vienen a los tropezones en el final de la fase regular, pero quieren sacar a relucir su experiencia en la liguilla. Por su parte, los loínos cerraron mejor el torneo y tuvieron más puntos que el caturro.

Con Deportes Copiapó ya en semifinales, los verdes de Valparaíso y los naranjas buscarán dar el primer paso para asegurar un cupo en esa fase. El partido de vuelta está fijado para este domingo, en Calama.

Minuto a minuto:

FORMACIÓN DE WANDERERS

Con Jorge Gatica fuera de la citación en polémica decisión en el puerto, estos son los XI elegidos por el DT Domingo Sorace.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

En duelo jugado en octubre pasado, Cobreloa derrotó 2-0 a Santiago Wanderers y se hizo fuerte en Calama. En la primera rueda había ganado el caturro, en Quillota.

¡BUENAS TARDES REDGOLEROS!

Sigue la acción de nuestro querido fútbol chileno y en un partidazo, Santiago Wanderers recibe a Cobreloa, por los cuartos de final ida de la liguilla del ascenso en Primera B.

