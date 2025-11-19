Partidazo de grandes del fútbol chileno en la Primera B. La liguilla del ascenso sigue su acción y para cerrar los cuartos de final ida se miden en el duelo de la fecha Santiago Wanderers y Cobreloa.

Los caturros vienen a los tropezones en el final de la fase regular, pero quieren sacar a relucir su experiencia en la liguilla. Por su parte, los loínos cerraron mejor el torneo y tuvieron más puntos que el caturro.

Con Deportes Copiapó ya en semifinales, los verdes de Valparaíso y los naranjas buscarán dar el primer paso para asegurar un cupo en esa fase. El partido de vuelta está fijado para este domingo, en Calama.

Minuto a minuto: