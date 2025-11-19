Joaquín Larrivey conmovió con su reflexión al DT de Deportes Concepción. A pesar de la victoria por 2-1 frente a Deportes Antofagasta, el experimentado goleador terminó con la idea de que el León de Collao pudo haber sacado una diferencia más holgada.

Pero que no tuvo la jerarquía para concretar el dominio en el arco rival defendido por Fernando Hurtado. “Qué bueno lo que dice Larrivey”, respondió Patricio Almendra, el entrenador del cuadro lila. Estaba plenamente de acuerdo con el ex atacante de Universidad de Chile.

De inmediato Almendra le sacó brillo a la performance del argentino. “Imagínate, hace dos goles, nuestro referente, uno de los goleadores del torneo. Me pone muy contento ese sentimiento de los jugadores, con eso me voy a dormir tranquilo”, manifestó el otrora jugador del Conce.

Joaquín Larrivey celebró así ante Deportes Antofagasta.

“Iremos a Antofagasta a enfrentar una final con el hambre y haber sentido que pudimos hacer algo más. Comparto su visión plenamente”, agregó Almendra, quien tiene el foco puesto en la revancha, que se disputará en el estadio Carlos Dittborn.

El Plan B que trama el DT de Deportes Concepción para explotar más a Larrivey

La presencia de Joaquín Larrivey es una garantía de gol para el DT de Deportes Concepción. Pero admite que ha evaluado muchas maneras de custodiarlo con alguien. En el duelo ante los Pumas, el que ingresó fue Carlos Escobar. Pero quedaba muy poco para que gravitara.

“Siempre estamos pensando en poner un acompañante a Joaquín arriba. En partidos anteriores hicimos la sustitución antes. En este siento que podíamos hipotecar un poquito el resultado. Para meter a Carlos había que sacar un volante. Y dejar a (Fabián) Manzano, (Felipe) Báez o (Andrés) Souper libre era complicado”, explicó Almendra sobre sus tardíos movimientos en la pizarra.

Fabián Manzano mira a Joaquín Larrivey en el triunfo del Conce ante el CDA. (Photosport).

Añadió que “entonces tuvimos que pedirle a Carlos que fuera con Báez, que era el lanzador del equipo. La línea de 5 significa ser más ofensiva, en el caso de ellos no lo fue. (Zacarías) Abuhabda y (Matías) Maluenda eran laterales. No estaba fácil entrar, pero tuvimos paciencia”.

“Aunque al hincha no le gusta cuando el equipo mueve el balón, pero debe entender que eso es para que el rival salga o desestabilizarlo para la basculación. Allá tendrán que proponer, son locales y seguramente dejarán espacios”, sentenció el Pato Almendra, quien deberá afrontar la baja del suspendido Nozomi Kimura, pero celebra que ya está disponible Diego Carrasco.

¿Cuándo se juega la revancha entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta?

Deportes Antofagasta recibirá a Deportes Concepción en el estadio Regional Calvo y Bascuñán el domingo 23 de noviembre a contar de las 12 horas, pleno mediodía. El partido tendrá de árbitro a Mathias Riquelme.