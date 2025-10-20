Deportes Concepción y San Luis igualaron 2-2 en un entretenido partido disputado en Collao, que deja a ambos elencos con opciones de entrar a la liguilla por el ascenso.

El encuentro estuvo marcado por el homenaje que el elenco penquista le hizo a Humberto Suazo, que jugó su penúltimo partido como profesional, pues el viernes se va a retirar a los 44 años.

Al final del partido, TNT Sports juntó a Joaquín Larrivey con el Chupete, instancia en la que el goleador del cuadro lila le dedicó muchas flores por lo que marcó Suazo en el fútbol chileno.

Las declaraciones de Suazo y Larrivey

“Es uno de sus últimos partidos, el próximo se va a retirar en San Luis o quizás en la liguilla, uno nunca sabe. Pero en verdad es un honor, agradecido de compartir cancha con él”, contó Larrivey.

El Bati agregó que “la verdad es que lo ha querido toda la gente. Está impecable, está para seguir, pero tendrá proyectos personales”, manifestó sacándole una sonrisa al ariete canario.

Finalizó diciendo que “estoy muy contento por el mensaje que le entrega no solamente la gente de Audax, San Luis y Colo Colo, que lo disfrutaron, sino que toda la gente del fútbol por lo que entregó”.

Suazo en tanto dijo que “son sentimientos encontrados, ahora estoy en otra faceta de mi vida, aprendiendo más cosas. No pensé que me iba a tocar jugar ahora, por el ritmo de los partidos”.

Finalmente dijo que ante Copiapó, el viernes con su hinchada, será especial. “Agradecido de toda la gente de Concepción y todo Chile, que me ha expresado sus muestras de cariño. También a San Luis por seguir creciendo en el club, espero terminar en cancha. Será lindo, han sido semanas especiales, será un partido importante para meternos en la liguilla”, dijo Chupete.

