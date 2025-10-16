Venido desde el planeta gol, el querido Humberto “Chupete” Suazo le puso fecha su retiro oficial del fútbol jugando por San Luis de Quillota. Ahí, todo el medio del balompié nacional salió a recordar sus mejores hazañas.

Uno de ellos fue Jean Beausejour, eterno compañero del goleador en la selección chilena. “Palmatoria” ocupó las pantallas del programa ESPN F360 para desclasificar detalles no contados del ariete.

Fue ahí que tras una época de gloria con Marcelo Bielsa en la selección chilena, Chupete desapareció del radar con Jorge Sampaoli. ¿La razón y cómo reaccionó el jugador? “Bose” contó la verdad del caso.

Así Chupete Suazo se despidió de la Roja de Sampaoli

Jean Beausejour reveló los detalles de Humberto “Chupete” Suazo y su salida de la selección chilena que comandaba en ese entonces Jorge Sampaoli. Eso, bajo el contexto del retiro del goleador del fútbol.

Suazo en el final de su ciclo en la roja

“Con Sampaoli entró Ángelo Henríquez por él (Suazo). Él se fue en silencio. Nunca hubo una mala palabra ni nada. Su dimensión es tan grande, que un episodio o dos, no lo definen”, contó “Bose”.

En ese sentido, el ahora panelista de ESPN Chile siguió con su relato y aclaró que en ese adiós de Suazo, “entendía que para Sampaoli habían jugadores que tenían mayor prioridad. En los cambios de técnicos siempre hay damnificados”.

“Es un tipo con carácter, te lo dice de frente seas tú o un técnico. Siempre fue directo. Yo siento que, a partir de mera especulación, él pudo haber sentido que con las nuevas formas no iba a encajar. Él entendía que en México era tan importante, y le dio prioridad al Monterrey”, cerró.