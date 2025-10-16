Polémica en la selección chilena y también en el Brasileirao. Esto, de la mano de Iván Román, quien vio acción en controvertido duelo del Atlético Mineiro con viral video con round del defensa.

Pero las miradas también apuntaron a la participación que tuvo el formado en Palestino, considerando que venía de ser liberado de la Roja y no jugó el amistoso contra Perú. ¿La razón? Una fractura de muñeca.

Por eso las miradas apuntaron contra Jorge Sampaoli y la decisión de hacer jugar de todas maneras a la joya de la selección chilena, a pocos días de confirmarse su diagnóstico. Aún así, desde nuestro país aplaudieron la valentía del defensa.

El ejemplo de Iván Román ante la decisión de Sampaoli

Mientras la selección chilena bajó a Iván Román de la reciente nómina por una fractura de muñeca, Jorge Sampaoli decidió hacerlo jugar en el reciente 1-1 entre Atlético Mineiro y Cruzeiro.

“El cuerpo médico es de los mejores del continente. Entonces si tiene fractura de muñeca, se hacen responsables de que no juegue. Después Sampaoli le dice ‘dale’, y qué va a hacer un cabro de 19 años, va y juega”, dice Coke Hevia a RedGol.

Siguiendo con su descargo, el comunicador de Radio Pauta aplaudió la arremetida del jugador, diciendo que “es todo cuestionable, pero cada uno hace lo que quiere. Vidal truncó una ida al Manchester United por jugar con la rodilla casi rota en el Mundial”.

“Sampaoli es conocido por ese tema, pero necesitamos tipos como Román, que pongan el escudo por delante. Me sorprende que técnicos de juveniles no lo han considerado como un fijo y yo creo que hay que pensar en quién acompañará a Román cuando arranquen las próximas eliminatorias”, cerró.

