Javier Correa estuvo invitado en el programa “A veces hablamos de Fútbol”, en el que participa Claudio Borghi, en donde tuvo una distendida charla sobre su paso por Colo Colo.

Una de las preguntas que le realizaron fue por el defensa más difícil que le tocó enfrentar en nuestro país y sorprendió al señalar que se trata de uno que tenía 18 años: Iván Román.

Fue el año pasado, en La Cisterna, cuando el Cacique enfrentó a Palestino en la recta final del campeonato. Ahí el zaguero, que hoy está en Atlético Mineiro, le hizo sentir la marca con mañas a la antigua.

“Me pellizcó y todo, encima me puteaba lindo. Mucha personalidad. Me llamó la atención su personalidad”, fue lo que señaló el delantero argentino cuando tuvo que enfrentarlo.

La respuesta de Correa a Román

Correa asegura que le hablaba de vuelta a Román luego de darse cuenta cómo lo estaba marcando, pues la pelota ni siquiera estaba cerca.

“Yo le decía que no había necesidad, porque la jugada estaba al otro lado. Le digo no hay necesidad, pero no paró. De todo me decía, de todo”, fue lo que comentó el cordobés.

Una anécdota que refleja el carácter fuerte que muestra Román en un terreno de juego y que lo tiene siendo protagonista en el fútbol brasileño, en donde es entrenado por Jorge Sampaoli.

De hecho fue titular en el empate ante Juventude en la jornada de martes del Brasileirao, lo que refleja que es bien considerado por el elenco que además pelea por ganar la Copa Sudamericana.

