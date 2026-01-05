El conflicto judicial entre Guillermo Maripán y Carmen Tuitera sumó un nuevo capítulo. La influencer contó que se autonotificó de la demanda que el futbolista del Torino y la Roja puso en su contra.

Fue en mayo de este año que el defensa la demandó, acusando “hostigamientos reiterados” por parte del conocido personaje a través de “medios de comunicación, redes sociales y su entorno privado”.

Todo esto “como parte de una campaña comunicacional que no pretende más que recibir atención inmediata, a costa de dañar la honra, buen nombre e integridad psíquica del Sr. Maripán”, dice el documento.

“Me autonotifiqué de una demanda civil interpuesta el 15 de mayo que hasta la fecha no fui notificada y que me enteré por la prensa que Guillermo Maripán pedía 200.000.000 por su honra“, contó Carmen Tuitera.

Carmen Tuitera reacciona a la demanda de Guillermo Maripán

“No estoy dispuesta a ceder ante el intento de intimidación y revictimización judicial posterior a una querella por violencia de género en su contra, ejecutado mediante el uso abusivo del sistema judicial como herramienta de persecución”, agregó también.

La influencer, cuyo nombre real es Carmen Castillo, publicó una fotografía en el 15° Juzgado de Santiago.

