La noche de este miércoles se vivió el intenso encuentro entre Palestino y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, en un partido único que terminó con la eliminación de los azules en los minutos finales, donde uno de los protagonistas fue Fernando Meza quien se refirió al importante triunfo,

El cuadro árabe avanzó a la Fase 3 del torneo internacional dejando a los azules en el camino tras terminar ganando por 2 a 1. Ante esto, Meza, quien también fue parte del elenco de Colo Colo, archirrival de la U, se refirió a la importancia de este triunfo en su carrera.

Fernando Meza celebra el triunfo de Palestino

En conversación con AS, el jugador del Tino Tino señaló que está muy contento tras el resultado. “Creo que hicimos más, que jugamos mejor y que el equipo se entregó por completo. En todo momento intentamos ir a buscar el partido y se dio como se dio, fue un poco de película el final”.

Asimismo, al ser consultado sobre su pasado con los albos y el sentido especial de esta victoria, comentó: “La verdad es que siempre es grato ganarle a la U. Por una cuestión de presupuesto, historia y jerarquía, ellos son un equipo grande, entonces derrotarlos es algo muy lindo”.

Fernando Meza habla de su triunfo contra la U/Photosport

En la misma línea, el jugador destaca la importancia de que Palestino vuelva a las competencias internacionales. “Estoy contentísimo porque seguimos reafirmando lo que es y lo que significa Palestino a nivel internacional”.

“A mí me ha tocado competir en varias copas con el club y me siento parte del crecimiento que ha tenido la institución. Aprecio y quiero mucho a la gente de este club, porque además tiene una causa súper noble y estamos en un buen camino”.