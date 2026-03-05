Universidad de Chile se prepara para vivir su centenario en la temporada 2027, donde se espera una gran celebración azul, aunque esta no podrá ser del todo completa.

Esto, porque la eliminación de la Copa Sudamericana 2026, luego de caer por un marcador de 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional, salpica para el próximo año.

Todo porque si la U llega a clasificar a un torneo internacional, tendrá que seguir pagando su castigo en Conmebol a puertas cerradas, donde, con el duelo ante los árabes, ya ha cumplido en tres compromisos.

Hay que recordar que tras lo sucedido ante Independiente, se decidió sancionar a la U con 7 partidos de local y 7 de visita a la U sin sus hinchas, por lo que el centenario internacional puede ser a puertas cerradas.

La U ha pagado tres de los siete partidos ante Conmebol.

La U estará castigada en el plano internacional para su centenario

La rápida eliminación en la Copa Sudamericana 2026 le pega de inmediato a Universidad de Chile para el futuro, teniendo en cuenta de que está castigada en el plano internacional.

La U lleva tres partidos a puertas cerradas y este año no podrá pagar más de este castigo, por lo que se corre para su centenario, si es que logra clasificar a un torneo internacional.

Un duro golpe al bolsillo de la concesionaria Azul Azul y en la planificación que se puede hacer para el futuro de la U, con una fiesta que puede ser sin invitados en el Estadio Nacional.

Por ahora, los enfoques estarán solamente en los tres torneos nacionales, Liga de Primera, Copa de La Liga y Copa Chile, siendo el primero el gran objetivo del plantel bullanguero.

