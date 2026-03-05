¡Llegó el día! Este jueves inicia de manera oficial el ATP Masters 1000 de Indian Wells para el único chileno en el cuadro principal, Alejandro Tabilo (40°). Así es, ‘Jano’ lamentablemente será el único representante nacional en el certamen tras la baja de Cristian Garin y las tempranas eliminaciones en la qualy de Nicolás Jarry y Tomás Barrios.

El rival de la primera raqueta chilena será la joven promesa española Rafael Jódar, tenista de 19 años y número 103 del mundo, en un encuentro que nunca antes se ha dado en el circuito ATP.

Tabilo Jódar se enfrentarán por primera vez en el circuito. (Foto: ATP Tour)

Si bien el chileno parte como favorito, Jódar buscará dar la sorpresa y avanzar a la ronda de 64, donde espera rival un ex número 1 del mundo. Conoce todos los detalles de este imperdible encuentro tenístico, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El partido entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar, por la ronda de 128 de Indian Wells, se disputará este jueves 5 de marzo, no antes de las 19:30 horas de Chile en la cancha 6 del Indian Wells Tennis Garden de Estados Unidos.

¿Dónde ver a Tabilo por TV y ONLINE el Masters de Indian Wells en Chile?

Indian Wells será transmitido por ESPN en Chile y Latinoamérica, a través de sus señales ESPN 2 y ESPN 3. De momento se confirmó que ESPN 3 transmitirá a esa hora el Masters 1000, eso sí, no hay confirmación de si será o no el duelo de ‘Jano’.

Por ello, la recomendación es seguir a Alejandro Tabilo de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium) o mediante la app Tennis TV, ambas previo pago de suscripción.

En caso de ganar: El posible rival de Tabilo

El ganador del duelo entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar avanzará a la ronda de 64 de Indian Wells y se medirá ante uno de los favoritos del certamen, el ruso Daniil Medvedev, quien quedó libre en la primera ronda y espera rival.

