O’Higgins se vuelve a enfocar en la Copa Libertadores con la misión clara: eliminar a Deportes Tolima y meterse en la ansiada fase de grupos, por la fase 3, abriendo la llave en Rancagua y la cerrarán en Colombia.

El Capo de Provincia llega con el ánimo en alto tras sacar a Bahia en una dramática definición a penales, mientras que el cuadro vinotinto hizo lo propio ante Deportivo Táchira también desde los doce pasos. Todo apunta a una eliminatoria cerrada y sin margen de error.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN Premium y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre O’Higgins vs. Deportes Tolima, desde las 21:30 hrs.

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirman el canal que transmite O’Higgins vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores

CHV Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN Premium