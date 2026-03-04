La Real Sociedad dio el primer golpe en la semifinal de la Copa del Rey y quedó bien perfilada rumbo a la final. Se adueñó del derbi de ida con un ajustado 1-0 y ahora buscará cerrar la tarea este miércoles en casa, donde intentará hacer valer la ventaja.

En LaLiga, el equipo llega con buenas sensaciones tras un vibrante 3-3 ante el Real Madrid y una victoria por la mínima frente al Mallorca. En la vereda de enfrente, el Athletic Club ha levantado cabeza en el torneo local luego del tropiezo en el duelo copero.

Real Sociedad vs. Athletic Club: Horario y dónde ver

El enfrentamiento entre Real Sociedad vs. Athletic Club por la Copa del Rey se juega este miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Reale Arena (Anoeta).

Para suerte de los chilenos, actualmente la Copa del Rey tiene transmisión exclusiva en nuestro país. Esto porque el enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid irá EN VIVO por la plataforma de streaming MEGA GO , previo pago de una suscripción mensual.

Puedes suscribirte y ver Barcelona vs. Atl. Madrid en el sitio megago.cl contratando el plan ‘Full’, previo pago mensual de $3.490 o $27.920 por año.

ver también Pronósticos Real Sociedad vs Athletic Club: segundo derbi vasco por un lugar en la final de la Copa del Rey

Probables formaciones del Real Sociedad vs. Athletic Club

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Sergio Gómez; y Oyarzabal.

Publicidad

Publicidad