Real Betis sufrió una de los momentos más dolorosos con Manuel Pellegrini al mando. No solo fueron eliminados de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid, sino que además fueron goleados.

Los Verdiblancos han realizado una gran campaña y llegaban con mucha ilusión al choque contra los Colchoneros. Era la oportunidad para meterse en la semifinal y seguir con la esperanza de alcanzar el título. Sin embargo, todo terminó de la peor manera posible.

La fea derrota de Pellegrini

El partido se le puso cuesta arriba muy temprano a Real Betis, ya que a los 12 minutos David Hancko abrió la cuenta. De ahí en más, todo se complicó para los dirigidos por Manuel Pellegrini. Giuliano Simeone y Ademola Lookman ampliaron el marcador a 3-0 antes de irse al descanso.

En la segunda parte, los cambios del ingeniero no dieron buenos resultados y los Colchoneros estuvieron lejos de sacar el pie del acelerador. Antoine Griezmann y Thiago Almada firmaron el 5-0 definitivo, el cual deja eliminado a los Verdiblancos de la Copa del Rey.

Atlético de Madrid se quedó con la serie que se juega a partido único y en condición de visita, doble mérito para los dirigidos por Diego Simeone. Los Colchoneros se metieron en las semifinales, donde ya están Barcelona, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Habrá sorteo para definir las llaves.

Manuel Pellegrini no solo muerde el polvo de la eliminación, sino que también de una de las mayores derrotas de su exitosa carrera como entrenador. La peor sigue siendo el 7-0 sufrido en 2011 ante Real Madrid, dirigiendo a Málaga.

Atlético de Madrid se dio un festín con Betis. Imagen: Getty

En ocho ocasiones Pellegrini ha perdido por 5-0, siendo la primera vez en 1988 cuando era DT de Universidad de Chile y cayó ante Cobresal. También sufrió este humillante marcador al mando de O’Higgins, Universidad Católica, River Plate, Villarreal y West Ham. La última vez que habían caído por esta diferencia, fue en 2023 ante Barcelona, cuando ya dirigía al Betis.

El próximo desafío de los Verdiblancos será, curiosamente, frente a Atlético de Madrid. Esta vez, se medirán por La Liga el día domingo 8 de febrero a las 14:30 horas de Chile. El duelo se jugará en la casa de los Colchoneros, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

