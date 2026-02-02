Real Betis de Manuel Pellegrini quiere cerrar esta temporada de la mejor manera posible. Con este objetivo en mente, lograron sellar el arribo de Álvaro Fidalgo al club.

Los Verdiblancos están realizando una buena campaña, en la cual están en la parte alta de La Liga y con opciones reales de meterse en la próxima UEFA Champions League. Además, en la Europa League avanzaron de forma directa a los octavos de final.

El nuevo refuerzo de Pellegrini

Pese a los buenos resultados que han obtenido de momento, Manuel Pellegrini sabe que un equipo siempre necesita un refresco, más a mitad de temporada. Por esta razón, el chileno pujó por un fichaje para Real Betis y lo terminó consiguiendo.

En las últimas horas del mercado invernal, los Verdiblancos anunciaron la llegada de un nuevo futbolista a través de sus redes. “El Real Betis Balompié y América llegan a un acuerdo para el traspaso de Álvaro Fidalgo ¡Bienvenido a tu nueva casa!“, indicaron.

Fidalgo es un volante español nacionalizado mexicano de 28 años, quien llega desde América. Fue formado en Real Madrid, llegando a debutar en el primer equipo en 2018. Sin embargo, no logró hacerse un lugar en el Santiago Bernabéu y debió salir.

Terminó llegando a las Águilas en 2021 y ahí logró demostrar sus grandes condiciones y talento que prometía en sus inicios. En el Nido de Coapa se transformó en figura y esto atrajo la mirada de Manuel Pellegrini, quien no dudó en ficharlo.

Real Betis está en el 5° lugar de La Liga con 35 puntos, a 7 unidades de Villarreal que es el cuarto. El siguiente duelo de los Verdiblancos será el jueves 5 de febrero ante Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Copa del Rey.