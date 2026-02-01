Muy pronto, Manuel Pellegrini tendrá a disposición en el Betis a un jugador que Fernando Ortiz conoce muy bien, pues lo dirigió en el América. El Tano tuvo una etapa en las Águilas que se extendió oficialmente desde mayo de 2022 hasta el mismo mes del año siguiente.

Pero había comenzado tres meses antes en calidad de interino. De su paso por aquel club azteca, Ortiz guarda buenos recuerdos del chileno Diego Valdés, quien ya comienza a enamorar a los hinchas de Vélez Sarsfield en Argentina. Pero también de este español que reforzará a los verdiblancos.

Así lo reveló el medio Súper Deportivo, que dio cuenta de este traspaso que pronto será oficial. “El español Álvaro Fidalgo se va del América y firmará con el Betis hasta 2030”, informó el citado medio en una nota firmada por el periodista César Merlo, especialista en este tipo de informaciones.

Álvaro Fidalgo pronto será refuerzo del Betis en España. (Hector Vivas/Getty Images).

Fidalgo está en el América desde 2021 y ganó tres títulos en ese club, donde llegó a ser un referente indiscutido del vestuario. Pero su ciclo al parecer estaba desgastado. De hecho, AS España informa que el jugador llegará al cuadro bético por “menos de dos millones de euros”.

Según el entrenador de Colo Colo, este refuerzo del Ingeniero Pellegrini sumará mucho. Lo veía como una pieza clave en el mediocampo de las Águilas, donde Fidalgo ganó tres títulos. Ninguno fue con Ortiz, aunque de todas formas se hizo una gran opinión del Tano.

Manuel Pellegrini muy pronto tendrá como parte del Betis a Álvaro Fidalgo, quien contó 55 partidos en el América de México bajo la batuta de Fernando Ortiz. Sí, el DT que comenzó la Liga de Primera 2026 con una goleada al mando de Colo Colo frente a Deportes Limache.

Fidalgo fue muy halagüeño con Ortiz en un momento americanista, que estaba colista en la Liga MX cuando el Tano tomó las riendas del plantel estelar. “El Tano nos ayudó a recuperar una confianza que como grupo no teníamos”, decía por aquellos días, mayo de 2022, el ex jugador del Castellón. Con el entrenador albo, el hispano anotó cinco (5) goles y regaló nueve (9) asistencias.

Ortiz dirigió a Álvaro Fidalgo en el América de México. (Hector Vivas/Getty Images).

Por lo pronto, el español no estuvo citado en la victoria del América por 2-0 ante el Necaxa. Y en el staff técnico del Ingeniero Pellegrini se soban las manos por un jugador más para su baraja, aunque es difícil que Álvaro Fidalgo pueda debutar ante el Atlético Madrid el 5 de febrero próximo.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Real Betis se ubica en el 5° puesto de La Liga 2025-2026 al cabo de 22 partidos disputados. Restan 16 fechas para que termine el certamen.

