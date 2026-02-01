Raphael Veiga afina los últimos detalles para fichar por el América de México, donde llegará para intentar borrar la estela de Diego Valdés y el tremendo nivel que mostró en las Águilas. El volante ofensivo de 32 años salió hace unos meses de la Liga MX rumbo a Vélez Sarsfield de Argentina.

Y recién por estos días, el cuadro americanista tendrá un jugador a su altura como volante ofensivo. Así al menos lo cree el DT brasileño del ex club de Valdés, André Jardine. Al entrenador no sólo le preocupa la más que factible salida del uruguayo Rodrigo Aguirre a Tigres.

También le quitaba el sueño poder encontrar un sustitudo adecuado para Valdés. “Si sale Aguirre, obviamente necesitamos una plaza, probablemente tendremos más de una. Ya está Veiga, que hay que hablar de este jugador. Es muy importante”, apuntó Jardine tras la victoria ante el Necaxa.

Raphael Veiga ante la Católica en la Copa Libertadores 2021. (Pablo Sanhueza-Pool/Getty Images).

“Es un sueño antiguo que tenía para traer desde que se fue Valdés. Sabemos la calidad de Diego y lo que representó en este club, dejó muy alta la referencia. Dentro de Brasil, los jugadores que miré de cerca, Raphael es de los mejores que pude ver en la función del enganche”, manifestó el DT.

Diego Valdés en acción por el América de México, donde jugó 141 partidos: anotó 38 goles y regaló 31 asistencias. (Manuel Velasquez/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Una manera de realzar el talento de Valdés, quien lentamente comienza a ganarse el corazón de los hinchas del Fortín en Argentina. En tanto, Jardine está entusiasmado con Veiga. “Es el máximo goleador de Palmeiras en el nuevo estadio, no es poca cosa. Tiene un currículum que habla por sí solo”, expuso el ex DT de Atlético San Luis.

ver también En Vélez Sarsfield se ríen de la triste oferta de Colo Colo por Diego Valdés: “Algo irrisorio”

DT del América le rinde pleitesía a Diego Valdés tras el fichaje de Raphael Veiga

Raphael Veiga tiene ilusionado al entrenador del América como no estaba desde que tenía a Diego Valdés en el plantel. “Es un jugador que estaba en uno de los mejores clubes de Brasil del momento, quiso venir, estar acá”, dijo Jardine sobre el talentoso mediocampista del Palmeiras.

“Tiene mucha hambre de triunfar y ganar títulos, tiene todo que ver con nuestro momento. Su llegada me pone muy feliz, volveremos a tener un 10 con mucha jerarquía”, expuso Jardine. Una nueva alusión para Valdés por sus acutaciones en el cuadro azulcrema.

Publicidad

Publicidad

Raphael Veiga celebra con el Palmeiras. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Añadió que “me acostumbré a jugadores de este nivel y Raphael suplirá esta vacante que teníamos desde que Valdés se fue”. Una muestra del nivel que dejó el seleccionado chileno en el balompié azteca, donde fue genio, figura y uno de los mejores pagados del certamen.

ver también Mientras Colo Colo sueña ficharlo como refuerzo, Diego Valdés deja loco al DT de Vélez: “Metió una infinidad de…”

Revisa el compacto del triunfo del América ante el Necaxa en la Liga MX

Publicidad

Publicidad

Así va el América en la tabla de posiciones de la Liga MX 25-26

Luego de cuatro fechas, así se ubica el América en la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la Liga MX.