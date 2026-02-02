El futuro de Pablo Ruiz cada vez está más cerca de Colo Colo, ya que su equipo actual ya le tiene un reemplazante. Es que según informa el periodista, César Merlo, el Real Salt Lake de la MLS tiene listo el fichaje del mediocampista Juan Manuel Sanabria, quien tiene las mismas características de Ruiz y cumple la misma función.

Esto significaría que el volante argentino-chileno no será prioridad en el equipo que compite en la MLS, lo que parece alejarlo de Estados Unidos y acercarlo a Macul.

De hecho, justamente Merlo, afirmó que ya hay un principio de acuerdo por el jugador para que llegue al equipo de Fernando Ortiz y reemplace las salidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

“Principio de acuerdo para que Pablo Ruiz sea refuerzo de Colo Colo. Ya hay acuerdo para el préstamo por un año con opción de compra desde el Real Salt Lake City”, señaló Merlo a través de su cuenta de X.

Aún no hay ninguna oficialización, pero según informó Edson Figueroa en DaleAlbo AM, Pablo Ruiz “tendría que llegar en las próximas horas a Colo Colo sin necesidad de una reunión de directorio“.

¿Cómo llega Pablo Ruiz a Colo Colo?

Formado futbolísticamente en San Lorenzo y destacando por su buena técnica, Pablo Ruiz estaría a horas de cambiar su futuro. Es que el volante con paso por San Luis de Quillota, podría volver al fútbol chileno y reforzar a Colo Colo

En su etapa por el Real Salt Lake, Ruiz se consolidó como una pieza clave en el mediocampo. En 2025 sumó 1416 minutos, en lo que fueron 24 partidos y aportando dos asistencias. De hecho, ahora para un eventual reemplazo, el club fichó al capitán del Atlético San Luis para no perder la importancia de un jugador con esas cualidades.

Las principales características de Pablo Ruiz es que es un volante zurdo que puede ser ubicado por el lugar donde lo necesite Fernando Ortiz. Y si bien, ha jugado como lateral, su mejor versión es como volante central, en lo que podría ser un buen reemplazo para Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

