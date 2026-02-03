Se espera que esta semana Blanco y Negro sostenga una nueva reunión para, entre otras cosas, oficializar nuevos refuerzos de cara a una temporada 2026 que comenzó de mala manera para Colo Colo tras la contundente derrota ante Deportes Limache por 3-1.

En ese contexto, uno de los nombres que aparece como inminente refuerzo es Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno del Real Salt Lake de la MLS, y quien rompió el silencio en medio de las negociaciones con la concesionaria y desató rapidamente la ilusión entre los hinchas albos.

El jugador de 27 años subió una imagen a sus historias de Instagram, donde se le puede ver entrenando con una llamativa combinación de colores que para muchos es una clara alusión al elenco albo y sus ‘deseos’ de vestir de blanco y negro.

La imagen que ilusiona a todo Colo Colo

Con una camiseta primera capa de color blanco y un short negro con las tres franjas de Adidas —justamente la marca que viste al Cacique—, Pablo Ruiz se mostró durante un entrenamiento.

La imagen rápidamente se viralizó en la red social de X (antes Twitter) entre los hinchas del elenco Popular, quienes, como ya se ha hecho habitual en estos tiempos, no tardaron en dirigirse a su cuenta y dejarle mensajes en sus redes sociales.

“Te estamos esperando” es el mensaje que más se repite en la publicación de Ruiz, todos ellos acompañados de señales y emojis tradicionalmente utilizados por los hinchas de Colo Colo, como los colores blanco y negro, además de la clásica seña con la mano.

Los números de Pablo Ruiz este 2025:

Un total de 26 partidos (1.416 minutos) disputó Pablo Ruiz durante la temporada 2025 en Estados Unidos, jugando la MLS, la Leagues Cup y la Copa de campeones de la Concacaf, no anotando goles, pero asistiendo a sus compañeros en 2 oportunidades y recibiendo 5 tarjetas amarillas.

