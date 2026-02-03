Las últimas contrataciones de Colo Colo parecen estar por caer. El cuadro albo tiene en mente hacerse, por lo menos, de un volante más. Álvaro Madrid empieza a tomar vuelo, mientras que lo de Pablo Ruiz de a poco se va desinflando.

¿Por qué no pasa nada con el jugador del Real Salt Lake? Parecía que era segura su llegada y de un momento a otro empezaron los baches en el camino. Ahora, hay dudas de si el Cacique se decidirá por el capitán de Everton y por el futbolista de la MLS o si la llegada de uno impide la del otro.

En ese sentido, hay que dudar de la apuesta que quiere hacer el Cacique. La llegada de Pablo Ruiz puede resultar en algo benéfico para el club, pero no es la carta de salvación. Sobre todo, considerando que llegaría a préstamo.

¿Qué pasa con Pablo Ruiz?

Es lo que se preguntan muchos. Colo Colo se ha demorado en fichar a Pablo Ruiz y muchos piensan que, en realidad, el interés ha ido bajando. Para Coke Hevia, en Pauta de Juego, habría otra explicación en la demora.

“El Real Salt Lake está en conversaciones con Colo Colo. Todo está en manos del representante. El club está a la espera, pero dicen que Colo Colo se ha demorado más de lo normal”, partió diciendo Coke Hevia.

“Fernando Ortiz lo quiere desde que está en Monterrey, lo conoce. Y al Salt Lake le viene bien, como no lo están considerando, puede ir a préstamo. La pregunta que me hago es: ¿Son tan inoperantes que tiene que esperar otra reunión de directorio?”, se preguntó, retóricamente, el periodista, para luego dar una posible razón de la demora.

“¿No estarán esperando cómo le va a Fernando Ortiz? Porque, Pablo Ruiz es pedido exclusivo de él“, cerró Coke Hevia, que dejó la pelota dando botes.

