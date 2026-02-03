Un inicio horroroso tuvo Colo Colo en la Liga de Primera 2026. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz cayó estrepitosamente ante Deportes Limache, su bestia negra, en un partido que recordó lo acontecido el año pasado, durante el Centenario.

Una caída que empieza a hacer notar las voces de desagrado dentro del propio club, debido a que el DT, Fernando Ortiz, sigue sin demostrar su valía en la banca del elenco popular. Varios le ponen una fecha de vencimiento próxima.

Pero, más allá de las evaluaciones del técnico, lo que preocupa son los propios jugadores. Es que Colo Colo no cuenta con un equipo que haya demostrado una solidez tal que pueda hacerle frente de buena manera al torneo. Es por eso que se buscan algunos fichajes.

Teleserie alba con Pastrán

Sin dudas, una de las teleseries de más largo aliento en el mercado de fichajes de Colo Colo ha sido la vivida con Lautaro Pastrán. La llegada del jugador se ha alargado, pese a su urgencia, debido a que viene a suplir a Lucas Cepeda.

Eso analizaron en Pauta de Juego, donde Coke Hevia lanzó información sobre el fichaje del extremo izquierdo. “Colo Colo presentó en sus redes sociales a Pastrán y no tenía cerrado su acuerdo con Belgrano. No estaba listo, corrieron dos veces la presentación con la prensa y todavía no puede firmar“, señaló el periodista.

“A mí me dicen que se va a arreglar. Pero me contaron que Belgrano en algún momento se plantó. Así está funcionando Blanco y Negro. Es complicado”, cerró Coke Hevia.

