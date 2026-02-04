Fue figura en Argentina, Colo Colo pagó US$1,8 millones y ahora enfrenta delicado momento con Fernando Ortiz

Un nuevo dolor de cabeza suma Colo Colo. Es que al mal debut por la Liga de Primera, y a la denuncia del Sifup por malos tratos a los juveniles, ahora se filtró que uno de los referentes del plantel está “descontento” con lo realizado por Fernando Ortiz.

Está situación afecta directamente a Claudio Aquino que llegó en 2025 tras ser la máxima figura del fútbol argentino y de ser campeón con Vélez.

ver también El DT que suma bonos en Colo Colo para reemplazar a Ortiz: “Toma fuerza en los pasillos del Monumental”

Por lo mismo, se invirtió 1,8 millones de dólares para ser el nuevo “10” de los albos. El tema es que su rendimiento nunca se reflejó en su primer año y este 2026 incluso decidió cambiar de dorsal y volver al “22” que ocupó toda la vida.

Según indicaron en Los Tenores de Radio ADN, el nacido en Adrogué no está conforme con lo que ocurre en Colo Colo. “La información que tengo yo, es que Aquino está desencantado por cómo se han dado las cosas en los últimos meses. Él es crítico de cómo el camarín y el equipo no ha sido capaz de unificar y alinear los objetivos”, lanzó fuerte y claro Rodrigo Hernández.

¿Qué pasa en el camarín de Colo Colo?

El periodista “que más sabe” luego profundizó en sus dichos y en el descontento que tiene a Claudio Aquino entre los que no están conformes con lo que ocurre en el Estadio Monumental.

ver también Fecha y rival confirmado: Colo Colo entrega detalles de la Noche Alba solidaria

“En Colo Colo no hay uniformidad en términos del compromiso de todos hacia el mismo objetivo. Está la figura de Ortiz, es el entrenador, pero el grado de convencimiento y de cercanía con el plantel no es lo homogéneo que debería ser, en términos de todos remando para el mismo lado”, agregó Hernández.

Publicidad

Publicidad

Incluso aseguró que la situación del trasandino se refleja en varios jugadores y que le soltaron la mano al “Tano”. “Lo que ve Aquino se da en titulares y en suplentes. Cómo se configuró la continuidad de Ortiz, y por un par de episodios controversiales que tuvo Ortiz con Arturo Vidal, eso fractura. No hay uniformidad de los objetivos y de credibilidad con el cuerpo técnico”, recalcó en el programa deportivo.

Por lo mismo se deslizó el nombre de Héctor Tapia como el principal candidato a asumir en el cargo, siempre y cuando el “Tano” no pueda enmendar el rumbo. Por lo que todo indica que será clave el duelo ante Everton de este sábado en el Estadio Monumental.

Publicidad