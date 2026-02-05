Es tendencia:
Fútbol chileno

“Es difícil”: DT de Everton avisó que tendrá hasta ¡7 bajas! para enfrentar a Colo Colo

Javier Torrente analizó lo que será la visita de los Ruleteros a los Albos, donde no contarán con todas sus figuras.

Por César Vásquez

Everton partió cayendo ante Unión La Calera.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTEverton partió cayendo ante Unión La Calera.

Colo Colo y Everton animarán uno de los duelos más interesantes de la nueva fecha de la Liga de Primera. Claro que Javier Torrente lamentó que equipo tendrá numerosas bajas.

Los Albos no comenzaron de buena manera la temporada 2026 y cayeron en la primera jornada del torneo nacional ante Deportes Limache. La presión sobre Fernando Ortiz va en aumentoy ahora en su estreno en el Estadio Monumental, no tiene margen de error.

Everton llega golpeado

Así como Colo Colo tiene la necesidad de ganar, también la tiene Everton. Los Ruleteros tuvieron una mala campaña en el 2025 y el inicio de esta temporada tampoco fue de lo mejor. De hecho, perdieron como local ante Unión La Calera en la fecha anterior.

Javier Torrente, técnico viñamarino, habló en la previa al choque con los Albos. Además de lo futbolístico, lamentó que su equipo tendrá numerosas bajas en la visita al Monumental. Incluso, si se ratifican todos los jugadores que están lastimados, tendría hasta ¡7 futbolistas menos!

(Hugo) Magallanes no estará por la expulsión del otro día. Después hay un jugador con sobrecarga, lo evaluará el área médica para ver cómo está para ir de arranque o no. Y hay otros dos jugadores que salieron con molestias del partido anterior producto de haber llegado más tarde a pretemporada y al ponerlos en riesgo en el campo, salieron con algunas molestias”, explicó Torrente.

Hay tres jugadores con posibilidades de no participar.Independientemente de eso, el 11 que se ha movido esta semana lo ha hecho de buena manera, esperamos hacer una buena presentación, sabiendo que es difícil. Pero sumar en ese campo nos pondría muy contentos a todos”, complementó el DT argentino.

Torrente tampoco la pasa bien en Everton. Imagen: Photosport

Si bien Javier Torrente no detalló los jugadores que arrastran molestias, al parecer visitará Macul sin todos sus soldados. Colo Colo y Everton jugarán este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. Ambos necesitan como sea del triunfo.

