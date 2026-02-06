Unión Española podría provocar un verdadero terremoto en el fútbol chileno con su demanda a la ANFP. El cuadro hispano se aferra con uñas y dientes a la opción de evitar el descenso a la Primera B, sumando un nuevo capítulo en todo el enredo entre las bases y reglamentos del fútbol chileno.

Para sorpresa de muchos el club de Independencia fue a la justicia ordinaria para demandar a la entidad presidida por Pablo Milad. Según ellos, en la ANFP aplicaron de manera ilegal y arbitraria su propio reglamento.

Esta demanda, que fue interpuesta el 15 de enero y recién pasó a trámite el pasado 2 de febrero, fue explicada por Santiago Perdiguero, presiente del cuadro hispano, quien entregó sus razones para no bajar los brazos en esta lucha.

“Queremos defender el Estado de Derecho dentro del fútbol”

El dirigente aseguró en charla con La Tercera que “me sorprende mucho todo este revuelo. Únicamente estamos consultando a la justicia sobre este asunto que nos parece injusto”.

“Podríamos haber solicitado orden de no innovar y no lo hemos hecho por lo que podría ocasionar. Lo que estamos haciendo es defender el Estado de Derecho dentro del fútbol”, agregó.

Los de Independencia se aferran con uñas y dientes a su opción de salvarse del descenso. | Foto: Unión Española.

Para cerrar, el timonel del Rojo afirmó que “si las reglas están escritas, son para cumplirse. El Artículo 90° del reglamento es claro y no se cumplió. Jugar en Primera B o Primera A debe decidirse bajo reglamentos que se respeten al 100%”.

Caber recordar que Unión Española se aferra al ya famoso artículo 90° del reglamento de la ANFP, donde se establece que los descensos de cada año deben definirse por el promedio de los tres temporadas anteriores.

Los hispanos incluyen como prueba que los descensos de Cobreloa y Deportes Copiapó en el 2024 se dieron bajo esta regla y lo ocurrido en el 2025 fue una omisión a la mencionada norma.

¿Cuándo debe debutar Unión Española en la Primera B 2026?

El primer duelo de los Rojos en la Liga de Ascenso 2026 será ante San Luis de Quillota el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.