Un verdadero terremoto sacude el fútbol chileno tras la demanda presentada por Unión Española contra la ANFP, con el objetivo de evitar su descenso a la Primera B. Si bien la acción legal del cuadro hispano apunta directamente al ente rector del fútbol chileno,la mencionada entidad reaccionó con fuerza y lanzó una llamativa respuesta.

De acuerdo con información publicada por Radio ADN, la ANFP presentó un escrito ante la justicia solicitando congelar el caso y ampliar el conflicto a todos los clubes de Primera División y Primera B del país.

El ente presidido por Pablo Milad ingresó el documento ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, promoviendo un incidente de previo y especial pronunciamiento basado en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil. Con esta estrategia buscan que la demanda de los hispanos no se resuelva de manera aislada, ya que un fallo favorable afectaría derechos deportivos y patrimoniales de múltiples instituciones.

La ANFP involucra a toda la Primera División y la B en el juicio

En concreto, la ANFP solicita notificar a todos los clubes directamente involucrados, lo que provocaría una suspensión del juicio mientras esto no ocurra.

Adicionalmente, el organismo argumenta que, si se acoge la fórmula planteada por Unión Española para dejar sin efecto su descenso (tabla promedio de tres años), otros clubes podrían verse obligados a descender “por secretaría” para mantener el cupo de 16 equipos en Primera División.

Asimismo, añade que una sentencia favorable al cuadro hispano alteraría la distribución de ingresos televisivos y comerciales de clubes tanto de Primera División como de Primera B, afectando patrimonialmente a todos los asociados.

En resumen,la ANFP busca frenar el avance de la demanda, transformando la ofensiva de Unión Española en un conflicto colectivo con repercusiones deportivas, legales y económicas para todos los equipos de la A y B de la temporada 2026.

Sin duda, un nuevo capítulo del fútbol chileno que podría definirse en la justicia y que, esta vez, involucraría a todos los clubes de la liga, justamente en medio del desarrollo de la temporada 2026.

