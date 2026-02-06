Golpe directo a la IPTV ilegal en Chile. Durante la jornada de este jueves la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ofició a los proveedores de internet del país para bloquear el acceso en Chile a Magis TV y todas sus variantes.

La medida no solo apunta a Magis TV, plataforma que retransmiten canales de TV en vivo sin los derechos de distribución de sus titulares, sino que también a sus versiones asociadas como Flujo TV y Xuper TV.

De acuerdo al documento, los proveedores de servicios de internet deberán impedir el acceso a cualquier dominio, subdominio, dirección IP, enlace o “espejo” que permita reproducir sus contenidos, bajo la modalidad de “bloqueo dinámico”, dentro de un plazo de cinco días desde la notificación.

Así, empresas como Entel, Telefónica, ClaroVTR, Starlink, WOM y DirecTV, entre otras, estarán obligadas a informar expresamente que los sitios fueron bloqueados por infracción a las leyes de propiedad intelectual.

La resolución judicial detrás del bloqueo

La decisión no nace de la nada y se enmarca en una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, tras una demanda presentada por Warner Bros, compañía detrás de la cadena deportiva de TNT Sports, por el uso ilegal de contenidos distribuidos a través de estas plataformas. El tribunal acogió la solicitud y ordenó el bloqueo de Magis TV y todas sus variables.

La ofensiva no se queda solo en los proveedores de internet, esto porque adicionalmente se instruye a Google Play Store, App Store y otras plataformas de distribución de aplicaciones a retirar de inmediato todas las versiones de estas apps y suspender las cuentas de desarrollador vinculadas a sus denominaciones.

Además, se ordenó a los operadores de televisión de pago e internet bloquear, eliminar o impedir la ejecución permanente de las aplicaciones identificadas con los “package names” MAGISTV, FLUJOTV y XUPERTV, tanto a nivel de red como en dispositivos como Dbox, Set Top Box u otros similares.

Estas medidas apuntan a cerrar cualquier vía de acceso y asegurar la efectividad del bloqueo, bajo el principio de protección cautelar de los derechos de propiedad intelectual.