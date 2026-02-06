Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Justicia acoge demanda de Warner y ordena bloqueo total de Magis TV y sus variantes

Las compañías de internet en Chile, como Entel, Telefónica, ClaroVTR, Starlink, WOM y DirecTV, tienen un plazo de cinco días para ejecutar el bloqueo de la plataforma.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Warner, empresa detrás de TNT Sports realizó una demanda en la justicia chilena por el uso ilegal de contenidos de estas plataformas.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTWarner, empresa detrás de TNT Sports realizó una demanda en la justicia chilena por el uso ilegal de contenidos de estas plataformas.

Golpe directo a la IPTV ilegal en Chile. Durante la jornada de este jueves la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ofició a los proveedores de internet del país para bloquear el acceso en Chile a Magis TV y todas sus variantes.

La medida no solo apunta a Magis TV, plataforma que retransmiten canales de TV en vivo sin los derechos de distribución de sus titulares, sino que también a sus versiones asociadas como Flujo TV y Xuper TV.

El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 2 de la Liga de Primera 2026

ver también

El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 2 de la Liga de Primera 2026

De acuerdo al documento, los proveedores de servicios de internet deberán impedir el acceso a cualquier dominio, subdominio, dirección IP, enlace o “espejo” que permita reproducir sus contenidos, bajo la modalidad de “bloqueo dinámico”, dentro de un plazo de cinco días desde la notificación.

Así, empresas como Entel, Telefónica, ClaroVTR, Starlink, WOM y DirecTV, entre otras, estarán obligadas a informar expresamente que los sitios fueron bloqueados por infracción a las leyes de propiedad intelectual.

La resolución judicial detrás del bloqueo

La decisión no nace de la nada y se enmarca en una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, tras una demanda presentada por Warner Bros, compañía detrás de la cadena deportiva de TNT Sports, por el uso ilegal de contenidos distribuidos a través de estas plataformas. El tribunal acogió la solicitud y ordenó el bloqueo de Magis TV y todas sus variables.

La ofensiva no se queda solo en los proveedores de internet, esto porque adicionalmente se instruye a Google Play Store, App Store y otras plataformas de distribución de aplicaciones a retirar de inmediato todas las versiones de estas apps y suspender las cuentas de desarrollador vinculadas a sus denominaciones.

Publicidad

Además, se ordenó a los operadores de televisión de pago e internet bloquear, eliminar o impedir la ejecución permanente de las aplicaciones identificadas con los “package names” MAGISTV, FLUJOTV y XUPERTV, tanto a nivel de red como en dispositivos como Dbox, Set Top Box u otros similares.

Estas medidas apuntan a cerrar cualquier vía de acceso y asegurar la efectividad del bloqueo, bajo el principio de protección cautelar de los derechos de propiedad intelectual.

Lee también
Tribunal ordena prisión preventiva contra Luis Hermosilla
Tendencias

Tribunal ordena prisión preventiva contra Luis Hermosilla

Afectada gana demanda tras denunciar acoso sexual de Yury Fernández
Chile

Afectada gana demanda tras denunciar acoso sexual de Yury Fernández

Lanzillota habla del desafío de tener al DT más joven del torneo
Campeonato Nacional

Lanzillota habla del desafío de tener al DT más joven del torneo

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic: Horario y dónde ver la Copa Davis
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic: Horario y dónde ver la Copa Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo