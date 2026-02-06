Una verdadera sorpresa se conoció la noche de este jueves. Cuando todo hacía pensar que el tema de los descensos de Unión Española y Deportes Iquique ya estaba sacramentado con el inicio de la Liga de Primera, se supo que el elenco hispano acudió a la justicia ordinaria con una demanda presentada contra la ANFP.

El objetivo del equipo de Plaza Chacabuco es evitar el descenso a la Primera B, acusando al ente rector del fútbol chileno de aplicar de manera ilegal y arbitraria su propio reglamento.

La demanda, interpuesta el pasado 15 de enero, cita el famoso artículo 90° del reglamento de la ANFP, donde se establece que los descensos de cada año deben definirse por el promedio de los tres años anteriores.

Senador de la República reacciona a la demanda y teme lo peor para Unión

Una de las primeras autoridades en salir a hablar del tema fue el senador de la República, Fidel Espinoza. El parlamentario, hincha confeso del club hispano, cuestionó la decisión de su club de querer evitar el descenso por secretaria tras haberlo perdido en cancha, apuntó contra Jorge Segovia y adelantó un complejo escenario que podría ocurrir tras esta demanda.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), señaló: “@UEoficial Recurrir a la justicia cuando perdiste la categoría en la cancha, tiene el sello una vez más del Sr Segovia, q tan mal le ha hecho al futbol chileno. Toda la vida hincha hispano, no puedo dejar de decir q es una vergüenza (sic)”.

No obstante, lo más alarmante para el hincha hispano vino en la parte final del mensaje y se refiere a una sanción que podría afectar al elenco de Independencia si prospera la demanda, al indicar: “Pone en riesgo al club con su desafiliación”.

Esta no es la primera vez que se habla de que Unión Española podría ser desafiliado de la ANFP en caso de ejercer una demanda contra ellos. A finales de 2025, recién concretado el descenso de Unión e Iquique y comenzado los primeros movimientos de ambos clubes por su permanencia, Radio ADN mencionó que desde Quilín no descartaban llevar la situación a un Consejo de Presidentes, donde se contemplaba la desafiliación de ambos clubes en caso de que se insistiera con el reclamo.