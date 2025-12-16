Se acaban las ilusiones de Unión Española y Deportes Iquique para salvarse del descenso por secretaría, tras perder la categoría como colistas en la tabla de la Liga de Primera 2025. Rojos y celestes deberán disputar la Primera B el próximo año.

Ambos equipos “consideraron” injusto el descenso al asegurar que había discrepancias entre las bases del campeonato nacional y el reglamento de la ANFP.

Incluso, durante los últimos días surgió la idea de anular los descenso y disputar la Primera A 2026 con 18 equipos, como medida de urgencia para mantener a Unión e Iquique en el fútbol de honor.

La opción era que ambos equipos disputaran efectivamente la Liga de Primera, pero sin derecho a la Copa de la Liga y recibiendo los montos correspondientes a la televisión de un equipo del ascenso.

No rotundo y duro golpe de la ANFP a ilusión de la Española y Deportes Iquique

Sin embargo, y según informó Radio ADN, desde la ANFP una fuente descartó de plano, tanto la radical idea, como la opción de UE e Iquique se salven del descenso.

¿Unión e Iquique desafiliados de la ANFP?

“Ninguna posibilidad“, manifestaron desde Quilín sobre la postura de la tajante en la interna de la ANFP, aunque “sin desestimar escenarios, considerando la eventualidad de que la justicia pueda ir en contra de su voluntad“.

Asimismo, en la ANFP explican que la medida no genera popularidad, sino por el contrario, crea anticuerpos y la molestia de clubes como Universidad de Chile y Deportes Limache.

Incluso, de persistir la insistencia, en el consejo de presidentes evalúan al menos estudiar una posible desafiliación de Unión Española y Deportes Iquique, por considerar que ambos equipos intentan manipular el reglamento y al mismo fútbol chileno.

