Unión Española y Deportes Iquique fueron los grandes perdedores en esta Liga de Primera 2025. Ambos elencos terminaron en el fondo del torneo, perdiendo con esto la categoría y viéndose obligados a jugar en el ascenso para la temporada 2026.

Sin embargo, esta situación podría tener un volantazo notable. ¿La razón? Pues un reclamo de los dos equipos para salvarse del descenso vía escritorio, algo muy propio del fútbol chileno en los último años.

Esta última bala que hispanos y dragones celestes usarán por salvarse se basa un grave problema en la actualización en torno a las reglas de la Primera División. Acá chocarían las bases del torneo con el Reglamento de la ANFP vigente desde el 12 de junio del 2024.

Unión Española y Deportes Iquique buscan salvarse de la B vía escritorio

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en las bases de la Liga de Primera 2025, específicamente en el artículo 88, se lee claramente que último y penúltimo equipo en la tabla son los que descenderán a la Primera B.

No obstante, el Reglamento de la ANFP asegura en el artículo 90 que habrá 20 equipos en Primera División. Esto, inmediatamente choca con los 16 elencos que dieron vida a la Liga de Primera 2025.

Unión Española y Deportes Iquique lucharán vía escritorio por quedarse en la Primera División. | Foto: Photosport.

Además, en el documento se asegura que “finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores”.

Lo grave acá es que el Reglamento de la ANFP está por encima de las bases de la Primera División. Por lo mismo, ambos clubes ya están trabajando con abogados para salvar la categoría vía escritorio.

¿Y quienes bajarían entonces? Pues sacando cuentas y calculando el promedio de los últimos tres años, los que perderían la categoría serían Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03). Un verdadero caos el que se puede venir en la ANFP en los próximos días.

