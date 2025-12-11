Deportes Iquique vivió una dura temporada 2025 donde tras quedar en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, el club perdió la categoría y descendió a Primera B. Por este motivo, el club vive una profunda reestructuración y anunció una importante salida.

A través de un comunicado, el club reveló que Javier Di Gregorio deja de ejercer el cargo de Director Deportivo de la institución, finalizado su vínculo laboral. “El club valora el tiempo y la dedicación que destinó al ejercicio de sus funciones durante su periodo en la institución”.

Agregando que es una decisión que “se enmarca en los procesos internos que la dirigencia está llevando adelante para la reestructuración del área deportiva”.

Las bajas en el plantel de Deportes Iquique para el 2026

El equipo deberá luchar en la Primera B el próximo año y distintas figuras del equipo no continuarán en el plantel, siendo uno de ellos Hans Salinas, quien tras el encuentro con Universidad de Chile, donde perdieron por 3 tantos a 2, el lateral confirmó su salida.

Con 9 años en la escuadra, Salinas es uno de los referentes de la institución y señaló en zona mix que deja Iquique. “Es mi último partido en el club. Me hubiera gustado haberme ido de otra manera, pero lamentablemente las cosas sucedieron y nada que hacer, asumimos nomas”.

Asimismo, añadió que “es un momento súper duro tanto para el club como personal. Fueron nueve temporadas en el club, 209 partidos que cumplí acá y triste por no haber podido contribuir un poco más a que el club pudiera permanecer en Primera”.

Salinas agregó que descender ha sido un golpe fuerte para todos. “Es difícil porque la gente nos viene apoyando incondicionalmente”.

“Nos vinieron a apoyar el día jueves en el entrenamiento, el día viernes en el hotel y hoy ustedes se dieron cuenta que el estadio estaba prácticamente lleno. Pedirle disculpas a la gente por no estar a la altura y porque el próximo año va a tener que jugar en la B”.