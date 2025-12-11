No todo es polémica para Nicolás Castillo. El jugador nacido e identificado con los colores de U Católica también es activo en redes sociales mostranso su faceta lejos de las controversias.

Y tras su último paso jugando por el Santiago City, el ex seleccionado nacional sorprendió con emotivas palabras para Edson Puch. Compañeros en la Roja campeona de América en 2016 y rivales en el fútbol chileno, el nortino recibió tremendo espaldarazo por el descenso.

“De la cuna hasta el cajón”, tecleó el símbolo celeste, dejando en claro que vibra como jugador e hincha de Iquique. Fue ahí que Nico Castillo salió al paso y emocionó con sus palabras.

Así reaccionó el Nico Castillo ante su ex compañero

Luego del emotivo video que Edson Puch compartió en redes sociales mostrando su amor por Iquique, el Nico salió al paso. Con palabras de elogios y emocionado por su amor celeste, el ex U Católica tecleó aplaudido mensaje.

“Esa pasión por tu equipo es de las que no se explican, solo se sienten. Respeto total. Se nota que vives tus colores como corresponde, con esa entrega que solo los que estuvimos adentro de una cancha entendemos”, partió diciendo.

Publicidad

Publicidad

Pero no se quedó ahí. El ex seleccionado nacional felicitó a Edson Puch y hasta lo arengó a buscar rápidamente la misión retorno al fútbol grande con Deportes Iquique, en 2026.

ver también Revelan video: El terrible dolor de Edson Puch tras el descenso de Deportes Iquique

“Cuando el amor por un club es real, se ve en la mirada y en la manera en que te paras frente a la vida. Vuelva pronto a primera”, cerró, dejando en alto la figura del ídolo iquiqueño.

Así fue la publicación de Puch que generó reacciones: