Universidad Católica logró cerrar una temporada 2025 que sobrepasó las expectativas de varios. Los cruzados terminaron segundos detrás del supercampeón Coquimbo Unido y lograron clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Este regreso a la máxima competencia de la Conmebol después de tres ediciones de ausencia marcará todo un hito en la UC, sobre todo porque podrán jugar a nivel continental en el remozado Claro Arena.

Por lo mismo la vuelta a la Libertadores debe hacerse con una camiseta que esté a la altura. Así mismo lo pensó Puma, la marca alemana que viste a los cruzados, quienes confeccionaron una hermosa indumentaria para la próxima temporada.

Filtran la nueva camiseta de Universidad Católica para el 2026

En redes sociales ya comenzó a circular la que será la nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026. Esta traerá de regreso la franja a la zona del abdomen de esta luego que en el 2025 subiera unos centímetros a la altura del tórax.

Además, esta clásica franja contará con distintos tonos de azul y celeste, algo que rompe con lo clásico visto en indumentarias de años anteriores. Por último, el cuello será redondo el color azul como protagonista, mismo tono que dice presente en la zona de las magas.

Cabe recordar que Puma firmó un acuerdo con Universidad Católica para vestir al conjunto precordillerano desde enero del 2024 hasta diciembre del 2031. Esta es la tercera etapa de la marca alemana con los cruzados tras los acuerdos entre 1989-1991 y 2008-2014.