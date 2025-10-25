Todo cambió en Universidad Católica. Desde 2023 hasta mediados de 2025, vivió una importante crisis deportiva, luego de la obtención del histórico tetracampeonato, que la alejó de los primeros puestos, y peor aún, de las copas internacionales.

Sin embargo, fue tras la derrota como local por 0-3 ante Coquimbo Unido, en Santa Laura, que llegó el punto de inflexión. A partir de aquí, no conocieron más de caídas y actualmente tienen junto a los “piratas” la mejor racha del fútbol nacional, con siete juegos sin perder.

Y desde Católica tienen muy claro cuál es la clave del buen pasar que viven en estos momentos, justo en la previa al Clásico Universitario. Quien reveló este misterio fue su presidente Juan Tagle, en conversación con el diario La Tercera.

Católica revela la clave de su alza en Liga de Primera

“Cuando llegó Daniel Garnero, estábamos fuera incluso de puestos de Sudamericana. Con el mismo plantel, sin refuerzos, logró meternos en la pelea por el Chile 2. Llevamos seis triunfos seguidos”, afirmó el dirigente sobre uno de los factores del éxito actual.

En esa línea, el timonel de Católica agregó que “con él nos hemos entendido excelente. Es una persona calmada, segura, muy de cancha, cercana al plantel y a los dirigentes. Ha logrado una muy buena conexión con los jugadores, y eso se nota en el alza individual y colectiva“.

Pero Juan Tagle no se queda allí, pues asegura que todo “también coincide con la apertura del Claro Arena, nosotros siempre lo supimos. Por ahí, el partido que ganamos ante Cobresal (por 2-1), o Ñublense (por 1-0), en otro estadio se nos escapaban”.

Los números de la UC en su “Fortaleza”

El primer juego de Católica en el Claro Arena fue el 23 de agosto de 2025. En aquella jornada vencieron a Unión Española por 2-0, con el histórico primer gol en el nuevo recinto de Fernando Zampedri. A la semana siguiente, sufrieron para superar a Cobresal por 2-1. Costó, pero se ganó.

Si sumamos la victoria por 1-0 a Ñublense, Los Cruzados suman tres triunfos consecutivos en su renovada casa, lo que ilusiona a su hinchada con regresar a la Copa Libertadores de América después de tres años.

Los juegos que le restan por jugar en su casa