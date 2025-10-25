Cristian Garin en llamas: gana dos partidos en un día y sube en el ranking ATP

Por todo lo alto quiere cerrar la temporada 2025 el tenista chileno Cristian Garin (107°), quien sigue firme en el Challenger de Costa do Sauipe, Brasil.

El certamen brasileño está muy atrasado, debido a que la lluvia ha impedido el desarrollo del certamen en los tiempos que estaban planificados, por lo que este sábado el nacional tuvo que jugar dos partidos.

A primera hora Gago batalló con el argentino Andrea Collarini (285°) por los octavos de final y el ariqueño se impuso por un ajustado 6-1, 4-6 y 6-4, en dos horas y tres minutos de partidos.

Cristian Garin va por el título en Costa do Sauipe

Tras el duro encuentro de octavos, Garin volvió a salir a la arcilla brasileña y en los cuartos de final se midió ante el argentino Mariano Navone (85°), a quien superó por 7-6 (4) y 6-2, en largas dos horas y 13 minutos de juego.

Por el paso a la final el chileno se verá las caras este domingo con el paraguayo Daniel Vallejo (190°). La otra semifinal la jugarán el boliviano Juan Carlos Prado (248°) y el argentino Román Andrés Burruchaga (128°).

Cristian Garin va por el título en Brasil. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Cristian Garin se acerca al Top 100, ya que gracias a su clasificación a semifinales en Brasil aparece en el casillero 105° del ranking live.