Carlos Alcaraz genera impacto con fuerte acusación a la ATP: “No tenemos…”

La extenuante temporada 2025 del tenis está llegando a su fin, y pese a estar en el casillero número 1 del mundo el español Carlos Alcaraz lanzó una fuerte crítica a la ATP.

En el marco del media day del Masters 1000 de París-Bercy, el europeo alzó la voz por el duro calendario que deben enfrentar los jugadores y exigió tener más descanso.

“No tengo una cantidad exacta de partidos que deberíamos jugar, no puedo decir una cifra exacta, pero obviamente tienen que hacer algo con el calendario. La cantidad de torneos que tenemos que jugar es demasiado alta“, dijo Alcaraz.

“No tenemos suficiente tiempo para entrenar y descansar. Incluso durante la temporada, creo que es semana tras semana y no tenemos la oportunidad de tener una semana para preparar bien los torneos o lo que nos espera en la temporada”, lanzó el murciano.

ver también Jannik Sinner revela su nuevo golpe con el que quiere revolucionar el tenis mundial: “Hay que cambiar…”

Las condiciones de París-Bercy

Por otra parte, Carlos Alcaraz analizó las condiciones con las que se encontró en el último Masters 1000 del año, que se jugará en cancha rápida y bajo techo.

“Este año es totalmente diferente al del año pasado. Es mucho más lenta que el año pasado, pero creo que es una velocidad realmente buena, podemos ver tenis, no solo saques, ni saques más uno solamente. Se pueden ver peloteos, puntos, tenis, así que creo que es genial. Obviamente, he dicho muchas veces que me gustan las pistas más lentas, no tan rápidas”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz se prepara para París-Bercy. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

“Este torneo no es mi mejor torneo en cuanto a resultados, pero me encanta jugar aquí. No estoy muy acostumbrado a jugar indoor, pero año tras año, creo que voy a mejor”, cerró Carlos Alcaraz.