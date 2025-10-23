Chile recibe a lo grande su tercer Mundial del año: llega la élite del tenis al estadio Nacional

Luego de albergar con éxito la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 y el Mundial de Ciclismo en Pista, Chile se prepara para cerrar un año histórico con un nuevo gran evento deportivo: el Mundial de Tenis Sub 16. Entre el 3 y el 9 de noviembre, el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional será sede de la Billie Jean King Cup by Gainbridge Junior Finals y la Davis Cup Junior Finals.

Será el tercer mundial del año en territorio chileno, consolidando al país como epicentro regional de competencias internacionales durante 2025. En esta oportunidad, 32 selecciones (16 femeninas y 16 masculinas) competirán bajo el formato de equipos nacionales diseñado por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“Recibir las finales mundiales juveniles de la Billie Jean King Cup y la Davis Cup es un hito para la Federación. Demuestra que Chile está preparado para albergar eventos de primer nivel. Este logro se obtiene por segunda vez en la historia del tenis chileno: la versión anterior fue en 2001, cuando nuestro país fue campeón con Jorge Aguilar, Guillermo Hormazábal y Carlos Ríos. Queremos que sea una verdadera fiesta del tenis, tanto para los equipos como para el público”, expresó el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías.

“Creo que es sumamente importante tener en Chile un evento de nivel mundial. Es muy importante para que nuevas generaciones se vayan contagiando de este hermoso deporte”, afirmó Fernando González, embajador de los torneos.

Por su parte, Benjamín Pérez, miembro del equipo chileno, reciente cuartofinalista del M15 Copa Milo y primer sudamericano nacido en 2009 en alcanzar esa instancia, aseguró estar preparado para la competencia y destacó el valor del apoyo del público.

“Representar a mi país es siempre una experiencia muy linda. Ojalá que la gente pueda venir a apoyarnos. Va a ser una semana muy intensa, trataremos de vivir la experiencia al máximo, siempre dando el cien por ciento”, sostuvo.

El tenis junior se toma el Nacional

Las Billie Jean King Cup Junior Finals y Davis Cup Junior Finals 2025 se jugarán en 16 canchas en simultáneo, donde se disputarán 48 partidos diarios en la fase de grupos. Los mejores avanzan a semifinales y finales, mientras que los demás juegan por posiciones.

Habrá tenis desde la mañana hasta la tarde, todos los días del torneo, y los asistentes podrán moverse libremente por el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional para disfrutar del espectáculo en los distintos courts.

Chile recibe a los mejores jugadores juveniles.

Todos los partidos del Mundial de Tenis Sub 16 serán transmitidos en vivo por MegaGO, mientras que la venta de entradas está disponible en passline.com en formato de abono para todo el torneo ($25.000 pesos) e individual por jornada ($5.000).

